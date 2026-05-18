Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la nota serie in onda su Canale 5, rivelano che Yildiz prenderà una drastica decisione dopo aver creduto che Kerim la stia solo ingannando. Distrutta dalla delusione, la donna accetterà la proposta di matrimonio di Halit, scatenando una catena di gelosie che coinvolgerà anche Sahika.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Sahika incastra Kerim con un audio

Sahika farà manipolare alcune registrazioni audio di Kerim, creando una falsa conversazione che farà credere a tutti che lui stia tramando alle spalle di Yildiz.

Ender ascolterà la telefonata in vivavoce e resterà sconvolta da quanto sentirà. Poco dopo racconterà tutto a Yildiz, convinta che Kerim l’abbia ingannata.

Yildiz dice sì a Halit per vendetta

La reazione di Yildiz sarà carica di rabbia. Convinta di essere stata tradita dall’uomo di cui si fidava, chiamerà Halit comunicandogli di essere pronta a sposarlo.

Kerim, venuto a conoscenza della decisione della ragazza, correrà subito da lei per provare a spiegare cosa sia realmente accaduto. Yildiz, però, lo accuserà apertamente di averla presa in giro.

La spietata vendetta di Kerim con Sahika

Le accuse di Yildiz feriranno profondamente Kerim, che finirà per ricordare le parole di Sahika sul conto della ragazza.

Secondo Sahika, Yildiz avrebbe sempre inseguito la ricchezza di Halit.

Deluso, Kerim accetterà di mostrarsi pubblicamente insieme a Sahika nelle prossime puntate della soap. I due entreranno mano nella mano nello stesso ristorante dove Halit e Yildiz cenano.

Trame Canale 5: Halit scopre il segreto di Yildiz e Kerim

L’arrivo di Kerim e Sahika getterà Yildiz nel caos, alimentando la sua gelosia. Poco dopo, approfittando di un momento di distrazione, Yildiz e Kerim finiranno per discutere animatamente davanti ai bagni del locale.

Halit assisterà alla scena e noterà il clima teso tra i due.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì alla domenica nel pomeriggio di Canale 5, mentre il giovedì l'appuntamento raddoppia in prima serata. Tutte le puntate della serie tv, subito dopo la trasmissione televisiva, sono disponibili in streaming on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.