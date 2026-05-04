Nelle puntate della quarta stagione della soap turca Forbidden Fruit, verrà rovinato il party organizzato da Halit Argun (Talat Bulut) nella sua nuova e lussuosa villa per festeggiare la sua ripresa economica. Dalle anticipazioni, si evince che Zehra (Şafak Pekdemir), la figlia maggiore dell’uomo d’affari, verrà rapita da dei falsi poliziotti.

Halit torna a spendere tanti soldi

Ben presto, Halit perderà tutta la sua ricchezza a causa di un investimento sbagliato. Dopo essere stato costretto ad abbandonare la sua villa insieme alla sua famiglia, l’uomo riprenderà il possesso dell’Argun Holding che era finita nelle mani di Sahika, e recupererà ogni suo bene.

A quel punto, Halit tornerà a spendere tanti soldi, per far sapere a tutti di aver riacquisito il suo potere, mentre la sua primogenita Zehra a differenza del passato, farà delle spese con cautela.

Un giorno, Zehra dirà al suo psicologo di aver smesso di bere alcolici per essersi resa conto che si tratta di un vizio costoso. Inoltre, prima della festa di inaugurazione della nuova villa acquistata dal padre Halit, per non andare dalla parrucchiera, si farà fare la tinta da Aysel, la quale le farà metà capelli biondi per sbaglio.

Kerim riporta Zehra a casa, Kaya difende sua sorella Sahika

Durante il tanto atteso evento, degli uomini vestiti da poliziotti faranno irruzione, e uno di loro nasconderà una bustina di droga nella tasca di Zehra per arrestarla.

Anche se quest’ultima si difenderà, verrà caricata nell’automobile dei finti poliziotti. A quel punto, Kerim, il nuovo amministratore delegato dell’Argun Holding, rassicurerà Halit dicendogli che in realtà gli uomini che hanno portato via sua figlia non sono dei veri agenti.

Appena emergerà che Zehra è stata vittima di un rapimento, Ender sospetterà subito del coinvolgimento della cognata Sahika con la faccenda, per aver fatto rapire anche suo figlio Yigit in precedenza. Ancora una volta, Kaya prenderà le difese di sua sorella, e non cambierà idea, nemmeno quando Zehra verrà abbandonata per strada. A riportare la donna a casa, ci penserà Kerim servendosi della complicità del suo assistente Mert.

Per terminare, Sahika assicurerà a Kaya di non essere affatto la responsabile del sequestro di Zehra.

Riepilogo: il finto arresto di Yigit è stato organizzato da Sahika

Nella terza stagione, invece Sahika ha organizzato il finto arresto del nipote Yigit con l’accusa di tentato omicidio, che poi si è rivelato un rapimento. Inoltre, la darklady ha fatto un avvertimento diretto alla nemica Ender, per dimostrarle di poter controllare il destino di suo figlio Yigit.