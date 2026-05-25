Nuovi colpi di scena in arrivo per Forbidden Fruit, la serie turca che continua a conquistare il pubblico con dinamiche imprevedibili e relazioni sempre più tese. Le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 1 a domenica 7 giugno delineano una settimana centrale per gli equilibri tra i protagonisti, tra ritorni di fiamma, piani strategici e rivelazioni capaci di cambiare tutto. Al centro della scena, ancora una volta, le rivalità tra Ender e Sahika, mentre Yildiz si ritroverà al centro di un gesto clamoroso.

La proposta di Halit e il rapimento di Zehra

Determinato a riconquistare Yildiz, Halit organizzerà un evento nella sua nuova villa, contando anche sull’appoggio di Asuman. Durante il ricevimento, l’uomo sorprenderà tutti con una proposta di matrimonio pubblica, accompagnata da un regalo importante. Un gesto destinato a lasciare il segno, ma che verrà presto oscurato da un episodio inatteso. Nel corso dei festeggiamenti, infatti, un gruppo di falsi agenti farà irruzione alla festa, trasformando la serata in un momento di tensione: Zehra verrà presa di mira e portata via. La situazione si farà subito critica, ma Kerim interverrà riuscendo a trarla in salvo. L’accaduto, tuttavia, alimenterà nuovi sospetti e accuse: Ender sarà convinta che dietro il piano ci sia Sahika, riaccendendo uno scontro già molto acceso.

Segreti, strategie e un piano per smascherare Sahika

Parallelamente, Sahika deciderà di giocare una carta importante rivelando a Kaya un segreto riguardante alcune quote legate a Ender. Una confessione che finirà per incrinare profondamente il rapporto tra i due, mettendo in discussione la stabilità del loro matrimonio. Sul fronte di Kerim, Mert cercherà di mantenere il controllo sulla situazione, imponendogli di restare concentrato senza lasciarsi prendere da coinvolgimenti personali. Intanto Yildiz si dedicherà all’organizzazione del compleanno di Caner, evento che diventerà il teatro di nuove strategie. Ender, infatti, tenterà di sfruttare la situazione a proprio vantaggio: fingendo di voler ristabilire un equilibrio con Sahika, metterà in atto un piano studiato con attenzione.

Durante i preparativi, farà circolare una notizia destinata a essere ascoltata dalla sua rivale, innescando una reazione prevedibile. Sahika, convinta di anticipare le mosse degli altri, organizzerà così un’iniziativa che finirà però per esporla a una situazione scomoda, soprattutto davanti a figure di rilievo della società. Un nuovo capitolo dello scontro tra le due donne, destinato a lasciare conseguenze nei prossimi episodi.