Forbidden Fruit, la soap turca che continua a conquistare il pubblico di Canale 5, si prepara a regalare nuovi colpi di scena nelle puntate in onda prossimamente. Al centro delle trame ci sarà ancora una volta la perfida Sahika, pronta a tutto pur di distruggere il legame tra Kaya e Ender. Intrighi, bugie e manipolazioni segneranno un capitolo decisivo della storia, con conseguenze che rischiano di essere irreversibili.

Sahika smaschera Ender e scatena il caos

Nei prossimi episodi, la tensione esploderà quando Sahika verrà a conoscenza di un segreto molto pericoloso: Ender non avrebbe mai realmente ceduto ai figli Yigit ed Erim il 10% delle azioni della Argun Holding, come invece aveva lasciato intendere.

Una mossa strategica che la donna aveva utilizzato per non rinunciare al proprio potere e, allo stesso tempo, ingannare Kaya. Decisa a sfruttare la situazione a suo vantaggio, Sahika metterà in atto un piano accurato. Dopo aver fatto un costoso regalo a Yigit in vista del suo matrimonio con Lila, si offrirà di accompagnarlo in banca per richiedere un prestito, suggerendogli di utilizzare le azioni come garanzia. Sarà proprio in questo momento che emergerà la verità: i documenti non sono mai stati depositati e le quote risultano ancora intestate a Ender. La scoperta scatenerà la dura reazione di Kaya, che si sentirà profondamente tradito dalla moglie. Il rapporto tra i due entrerà immediatamente in crisi, tanto che l’uomo deciderà di lasciare la casa coniugale per rifugiarsi in hotel, seguito da uno sconvolto Yigit.

Nel frattempo, Şahika continuerà a soffiare sul fuoco, facendo in modo che anche Erim venga a conoscenza dell’inganno, isolando così Ender da tutti.

Il doppio inganno per distruggere il matrimonio

Nonostante la situazione compromessa, ci sarà un tentativo di riavvicinamento. Yildiz, con l’appoggio di Halit, organizzerà una cena a sorpresa invitando separatamente Kaya ed Ender nella speranza di farli riappacificare. L’incontro sembrerà avere un effetto positivo: Kaya, il giorno seguente, mostrerà l’intenzione di concedere un’altra possibilità alla moglie. Ma Sahika non resterà a guardare. Determinata a impedire qualsiasi riconciliazione, metterà in piedi uno dei suoi piani più spietati. Dopo aver conquistato la fiducia di Yigit cedendogli alcune sue azioni, riuscirà a tenerlo lontano dalla villa, mentre Ender rimarrà da sola.

A quel punto, con la complicità della domestica, farà somministrare dei sonniferi alla donna. Quando Ender perderà i sensi, un uomo verrà introdotto nella casa e fatto uscire proprio nel momento in cui Kaya rientrerà. La scena sarà studiata nei minimi dettagli: Kaya troverà la moglie in condizioni compromettenti e crederà di essere stato tradito. Il giorno successivo, lo stesso schema verrà replicato al contrario. Ender, recatasi in hotel per cercare il marito, incontrerà una donna seminuda fuori dalla sua stanza, convinta così che anche Kaya le sia stato infedele. Un doppio inganno magistralmente orchestrato che rischia di distruggere definitivamente il matrimonio tra Kaya ed Ender. Resta da capire se la verità verrà a galla oppure se, questa volta, Sahika riuscirà davvero nel suo intento di separarli per sempre.