Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 25 al 31 maggio svelano che Halit troverà del denaro nel suo cappotto. Argun scoprirà che è stato Erim a procurargli quel denaro per aiutarlo economicamente visto il grande momento di difficoltà economica vissuto dall'uomo.

Yildiz conosce Kerim

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 25 a domenica 31 maggio prendono il via dalla curiosità che Yildiz mostrerà nei confronti di un uomo di nome Kerim conosciuto in ufficio e con un carattere sfacciato.

Quando Yildiz racconterà a Ender della nuova conoscenza, le consiglierà di tenersi il più lontano possibile dall'uomo.

Halit troverà nella giacca del suo cappotto del denaro. Andando a prendere suo figlio Erim a scuola, chiederà a quest'ultimo spiegazioni sul denaro trovato. Argun scoprirà così che il figlio ha venduto la sua chitarra per poter racimolare un po' di soldi ed essere così di aiuto al padre in grandi difficoltà economiche. Frattanto, Ender, Kaya e Sahika scoprirà che Yigit sta lavorando nella caffetteria dell'università in qualità di lavapiatti.

Ender e Sahika hanno un incidente

Ender uscirà da casa ma si accorgerà che la sua automobile non parte a causa di un guasto. La donna accetterà dnque un passaggio da parte di Sahika ma durante il tragitto, le due avranno un incidente.

Stanco della nuova condizione di vita. Halit deciderà di lasciare la casa di Sitki determinato a scoprire chi c'è dietro la sua rovina. Argun quindi con la scusa di una perdita in casa chiederà a Yildiz di accoglierlo e la donna accetterà. Inoltre, Halit convincerà Zehra a cominciare un percorso di terapia per stare meglio e al contempo agirà in segreto per fare il modo che i suoi figli stiano bene.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Yildiz mossa a compassione ha fatto la spesa per Halit e la sua famiglia, ma il piccolo Halit Can si è sentito male durante la cena. Portato in ospedale il figlio, Halit si è trovato in difficoltà vista la mancanza di denaro per pagare il conto. Yigit ha accettato un lavoro nel bar dell'università per stare accanto a Lila ma lei lo ha tenuto distanza. Nadir è morto ma Kaya ha cominciato a sospettare che la sorella sia implicata nel decesso.