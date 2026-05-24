Nathan Trevallion, il padre della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’, è stato ospite a ‘Fuori dal coro’, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano su Retequattro. L’intervista esclusiva giunge a sei mesi dall’inizio di una vicenda che ha profondamente segnato la sua famiglia e che continua a generare un ampio dibattito pubblico, riportando l’attenzione su un caso di grande risonanza mediatica e giudiziaria.

La vicenda della famiglia Trevallion a ‘Fuori dal coro’

Nel corso della puntata, Nathan Trevallion ha condiviso la propria esperienza e le difficoltà affrontate dalla sua famiglia, composta da lui, Catherine Birmingham e i loro tre figli.

La complessa vicenda ha preso il via quando le autorità hanno disposto il trasferimento dei minori in una nuova struttura, separandoli dalla madre. Tale decisione è scaturita da segnalazioni relative all’opposizione della donna agli interventi educativi proposti per i figli. L’intervista ha offerto l’opportunità di ascoltare direttamente la voce del padre, che ha ripercorso i momenti più delicati e le significative ripercussioni sulla vita familiare.

Contesto giudiziario e gli sviluppi più recenti

Il caso della ‘famiglia nel bosco’ ha registrato importanti risvolti giudiziari e istituzionali. L’ispezione avviata dal Ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, a seguito delle decisioni assunte dai giudici, ha suscitato preoccupazione tra i magistrati.

Questi ultimi hanno enfatizzato l’importanza di tutelare l’indipendenza della giurisdizione, considerata una garanzia fondamentale. Parallelamente, la famiglia ha trovato una nuova sistemazione grazie al supporto del Comune di Palmoli. Il precedente casolare sarà oggetto di ristrutturazione e verrà realizzata una nuova abitazione prefabbricata ecologica. Il nuovo legale della coppia, Simone Pillon, ha inoltre riferito di un confronto costruttivo con la garante regionale per l’infanzia, con l’obiettivo di favorire il ritorno dei bambini a casa.

Gli altri servizi della puntata di ‘Fuori dal coro’

Oltre all’intervista a Nathan Trevallion, la puntata di ‘Fuori dal coro’ ha proposto un’inchiesta approfondita sui problemi legati all’integrazione, con un viaggio nell’Emilia-Romagna per analizzare le cause che hanno portato alla strage di Modena.

Un ulteriore servizio ha poi approfondito il fenomeno dei ladri di case, presentando la storia di Igor Marini, un personaggio già noto alle cronache per il suo coinvolgimento nello scandalo Telekom Serbia del 2003.