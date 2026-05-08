Cosa succederà nella puntata del Grande Fratello Vip dell'8 maggio? Sul sito ufficiale del reality sono state pubblicate le anticipazioni di quello che accadrà in diretta e a colpire tutti è stata la notizia che un concorrente dovrà abbandonare la casa per sempre dopo un televoto flash che nessuno si aspetta all'interno della casa. Alessandra Mussolini e Antonella Elia, invece, verranno messe a confronto in quanto prime finaliste di questa edizione.

Colpo di scena in arrivo al GF Vip

I concorrenti del GF Vip non sono lo sanno ancora, ma stasera uno di loro verrà eliminato definitivamente.

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda l'8 maggio, infatti, svelano che durante la diretta Ilary Blasi aprirà un televoto flash e chiederà al pubblico di scegliere un inquilino da mandare via.

A questa nomination a sorpresa dovrebbe partecipare il meno votato tra i quattro che sono a rischio da martedì scorso (Adriana, Lucia, Francesca e Marco) e altri protagonisti che sono ancora in gioco.

Alla chiusura di questo televoto, un abitante della casa sarà costretto ad abbandonarla per sempre.

Confronti e chiarimenti all'interno della casa

Sempre nel corso della quindicesima puntata del GF Vip, ci sarà spazio per un acceso faccia a faccia tra le due concorrenti che sono già in finale.

Antonella e Alessandra, infatti, avranno la possibilità di dire tutto quello che pensano l'una dell'altra in un confronto senza esclusione di colpi.

Anche Adriana verrà interpellata sul motivo per il quale si esporrebbe poco all'interno della casa, poi lei e tutti gli altri concorrenti parteciperanno alla consueta sfida dei talenti.

Marco Berry a rischio uscita

L'esito del televoto che è stato aperto martedì scorso sarà determinante per quello flash che porterà all'eliminazione definitiva di un concorrente.

Secondo i risultati parziali dei sondaggi online (come quello su Angolo delle notizie), il primo candidato al secondo televoto della serata dovrebbe essere Marco, che è ultimo con solo il 3% delle preferenze.

A rischiare potrebbe essere anche Francesca, che per ora è ferma al 7% ed è molto distante dalle prime due in classifica (Adriana e Lucia al 45% a pari merito).