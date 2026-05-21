Sono passati meno di due giorni dalla finale del Grande Fratello Vip e tra i fan c'è chi si chiede cos'è successo tra i concorrenti del cast subito dopo l'uscita dalla casa. Stando a quello che ha rivelato Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sarebbe calato il gelo: si dice che sarebbe stata la giovane a mettere un punto alla conoscenza con il coinquilino dopo aver visto alcuni video nei quali lui avrebbe sparlato di lei.

Le novità sull'unica coppia del GF Vip

I finalisti del GF Vip sono fuori dalla casa da pochissime ore, ma sono già tanti gli spunti di discussione che hanno offerto ai curiosi.

Stando a quello che si vocifera sul web, ad esempio, tra Lucia e Renato sarebbe tutto finito e a prendere la decisione di chiudere la frequentazione sarebbe stata la ragazza.

Una volta tornata alla quotidianità, infatti, si dice che la giovane avrebbe visto ma soprattutto ascoltato cosa avrebbe detto Biancardi alle sue spalle, parole forti che gli autori non le avrebbero mai mostrato in diretta su Canale 5.

Delusa dal comportamento dell'ormai ex compagno d'avventura, la concorrente avrebbe deciso di voltare pagina: tra i due, infatti, per il momento non ci sarebbero stati né messaggi né telefonate per volontà di entrambi.

La reazione dei fan del programma

Stando a quello che è emerso in queste ore, Lucia e Renato si sarebbero già detti addio e molti fan del GF Vip l'avevano previsto in tempi non sospetti che sarebbe andata a finire così.

"Lei ha scansato un fosso", "Lo sapevo, non sono mai stati compatibili", "Questi video chi glieli avrebbe mostrati?", "Non so se crederci perché lei non ha ancora parlato", "Stavolta non deve tornare indietro, basta", "Renato non si smentisce mai", "E il sentimento che professava in finale dov'è finito?", si legge su X.

Successo per l'ultima puntata dell'edizione 2026

La finale del GF Vip 2026 è stata seguita da 2,4 milioni di spettatori, per uno share che ha superato il 23%.

I dirigenti Mediaset si sono detti soddisfatti degli ascolti di quest'edizione, della conduttrice Ilary Blasi e delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, infatti c'è chi pensa che il reality potrebbe tornare già dopo l'estate con un nuovo cast.