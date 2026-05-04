Sono parole piuttosto forti quelle che ha usato Renato Biancardi per spiegare il rapporto che ha instaurato con Lucia Ilardo all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Confidandosi con alcuni compagni d'avventura, il concorrente ha detto che si è avvicinato alla coinquilina esclusivamente perché ha bisogno di contatto fisico e non perché è mosso da un reale interesse nei suoi confronti.

Le dichiarazioni che scuotono il pubblico del GF Vip

A poco più di 24 ore da una nuova puntata del GF Vip, Renato si è lasciato andare a parole che non sono piaciute alla maggior parte dei telespettatori.

Mentre chiacchierava con Raul e Marco in giardino, il concorrente ha spiegato perché ha deciso di avere un flirt con Lucia all'interno della casa: "Io la uso perché ho bisogno di contatto fisico e lei tanto schifo non fa".

Queste dichiarazioni sono state accolte con un sorriso dagli inquilini, invece hanno fatto storcere il naso alla maggior parte dei fan che le hanno ascoltate in diretta.

“io ho bisogno di contatto fisico e la uso perché alla fine tanto schifo non fa” e mostratele ste cose in puntata però #gfvip pic.twitter.com/NJWDAaQy2y — ❤️ (@paolascarni) May 4, 2026

La reazione dei fan del reality

Quello che Renato ha detto su Lucia non è andato giù a molti fan del GF Vip, gli stessi che si sono lamentati del comportamento del concorrente sui social.

"Queste cose dovete mostrarle in puntata", "Selvaggia Lucarelli confidiamo in te", "L'ha usata dal primo momento e ora vuole passare per la vittima della situazione", "Spero di non incontrare mai un uomo del genere", "Pietoso", "Che schifo", "Ma dove lo hanno trovato questo?", "Una vergogna", "La tratta come un oggetto", "Fatele vedere su Canale 5 queste cose", "Per me è inammissibile", "Pessimo dall'inizio alla fine", "Lucia deve aprire gli occhi su questo soggetto", si legge su X il 4 maggio.

Il parere di Lorenzo Pugnaloni

Il video del momento in cui Renato ammette che sta usando Lucia per soddisfare il suo bisogno di contatto fisico ha già fatto il giro del web.

Tra i tanti che si sono esposti per commentare le parole del concorrente del GF Vip c'è anche l'esperto Lorenzo Pugnaloni, che su Instagram ha scritto: "Lucia deve sapere, non è possibile. Che schifo. Lui è nella top list degli inquilini più retrogradi, maschilisti e narcisisti che sono passati da lì dentro".