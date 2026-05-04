Tra poco più di 24 ore sarà eletto il secondo finalista del Grande Fratello Vip e, stando ai risultati provvisori di alcuni sondaggi online, dovrebbe essere una tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Su GF Forum Free, per esempio, il 42,82% di 1.198 utenti ha votato per Adriana, invece il 40,32% per Alessandra; pochissime chance, invece, sembrano averle gli altri inquilini che sono in nomination questa settimana.

Confronto a due per l'accesso alla finale del GF Vip

I concorrenti del GF Vip non lo sanno ancora, ma il 5 maggio uno di loro diventerà finalista di questa edizione.

A circa un giorno dalla puntata in cui sarà svelato l'esito di questo importante televoto, al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 1.198 utenti e più delle metà di loro si è schierata a favore di due inquiline sui sei che sono in nomination.

In questo momento Adriana è prima in classifica con il 42,82% delle preferenze totali, ma Alessandra è vicinissima con il 40,32%.

Tra Volpe e Mussolini, dunque, c'è uno scarto di poco più del 2% e fino a domani sera le cose potrebbero ancora cambiare.

La rimonta di Alessandra durante la settimana

Nei giorni scorsi Adriana è stata saldamente al primo posto in quasi tutti i sondaggi sul televoto sul secondo finalista del GF Vip, ma con il passare del tempo è stata quasi raggiunta da Alessandra.

Su Angolo delle notizie, invece, Mussolini ha addirittura superato Volpe: la prima è in testa con il 35%, la seconda insegue con il 30%.

Le percentuali degli altri nominati

Nella maggior parte dei sondaggi sul televoto di questa settimana, c'è una sfida a due per l'accesso alla finale del GF Vip.

Dopo Adriana e Alessandra, infatti, c'è il vuoto: nella classifica provvisoria di GF Forum Free al terzo posto c'è Lucia con il 5,59%, al quarto Francesca con il 5,51%, al quinta Raul con il 3,67% e all'ultimo Marco con il 2,09%.

Su Angolo delle notizie la situazione è la medesima: terzo piazzamento per Lucia (15%), quarto per Francesca (10%), quinto per Raul (7%) e ultimo per Marco (3%).

Salvo colpi di scena, dunque, la seconda finalista di questa edizione del reality Mediaset dovrebbe essere una tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.