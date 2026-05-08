Oggi, 8 maggio, al Grande Fratello Vip ci sarà un'eliminazione a sorpresa: le anticipazioni del web, infatti, svelano che durante la diretta Ilary Blasi aprirà un televoto flash e chiederà al pubblico di mandare via un concorrente. Tutto ciò accadrà dopo il verdetto della nomination che vede in sfida quattro inquilini: nel sondaggio di GF Forum Free (917 utenti totali) Marco Berry sembra essere quello più a rischio con l'8,72% delle preferenze, invece Adriana Volpe e Lucia Ilardo si contendono il primo posto in classifica.

Le preferenze dei fan del GF Vip online

Venerdì 8 maggio al GF Vip ci saranno due verdetti molto importanti: i concorrenti, infatti, non sanno ancora che uno di loro dovrà abbandonare la casa questa sera stessa.

Prima di annunciare l'eliminazione a sorpresa, però, Ilary Blasi svelerà l'esito del televoto che è stato aperto nella puntata precedente e che vede contrapposti quattro protagonisti di questa edizione del reality.

A poche ore dall'inizio della diretta su Canale 5, al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 917 utenti e solo l'8,72% ha espresso una preferenza per Marco, che quindi potrebbe essere il primo candidato all'esclusione definitiva.

Testa a testa per il primo posto in classifica

Stando alle anticipazioni della 15^ puntata del GF Vip, il meno votato tra i quattro concorrenti in nomination dovrebbe partecipare ad un televoto flash attraverso il quale i fan dovrebbero scegliere il prossimo eliminato (decretato già stasera in diretta).

Sul web Adriana e Lucia sembrano non rischiare nulla, anzi si contendono la testa della classifica su GF Forum Free: Volpe è prima con il 40,89%, invece Ilardo è seconda con il 37,30%.

Terzo piazzamento per Francesca, che fino ad ora ha ricevuto il 13,09% delle preferenze totali di chi ha partecipato a questo sondaggio.

Gli spoiler della nuova puntata

Nel corso della puntata del GF Vip che andrà in onda l'8 maggio ci saranno due verdetti, ma anche un interessante faccia a faccia tra le finaliste Antonella e Alessandra.

Adriana, invece, dovrà rispondere a chi la accusa di evitare le discussioni per andare avanti nel gioco, poi Raul e Francesca riceveranno una dolce sorpresa.