Venerdì 8 maggio un concorrente del Grande Fratello Vip finirà a rischio eliminazione, e sarà il meno votato tra i quattro che sono al televoto. Nelle ultime ore 686 utenti hanno espresso una preferenza nel sondaggio di GF Forum Free e il 39,80% si è esposto a favore di Lucia Ilardo, che per ora è davanti anche ad Adriana Volpe (38,78%). Il meno apprezzato, invece, è Marco Berry con l'8,89%.

Sorpresa dalle votazioni online

Il verdetto del televoto che sarà chiuso l'8 maggio candiderà un concorrente all'eliminazione che ci sarà martedì prossimo: i fan, dunque, hanno un paio di giorni di tempo per scegliere chi salvare tra i quattro inquilini che sono in nomination.

A meno di 24 ore dall'apertura delle votazioni, su GF Forum Free si sono espressi già in 686 e più delle metà di questi utenti si è schierata dalla parte di due donne del cast.

A sorpresa Lucia è in testa a questa classifica provvisoria con il 39,80% dei voti totali, ma Adriana è vicinissima con il 38,78%.

Terzo posto per Francesca con il 12,54% e ultimo per Marco, che con l'8,89% sembrerebbe essere quello più a rischio.

Alessandra Mussolini finalista del GF Vip

L'altra sera è stata eletta la seconda finalista del GF Vip e a svelare il risultato del televoto è stata Antonella.

Più del 43% del pubblico ha deciso di mandare in finale Alessandra, che quindi è riuscita a superare la favorita della vigilia Adriana, ferma al 31%.

Elia non ha nascosto il suo disappunto per questa scelta dei telespettatori, ma non ha potuto fare altro che congratularsi con la sua storica antagonista.

Ascolti in crescita per il reality

La puntata del GF Vip del 5 maggio ha ottenuto numeri molto importanti, i più alti di questa edizione.

A seguire la diretta in cui Alessandra è stata proclamata finalista sono stati 2,2 milioni di spettatori, per uno share che ha superato il 18,6%.

"Record per il Grande Fratello Vip, era ora", "Tutto meritato", "Ilary Blasi ha riportato in vita un programma che sembrava al capolinea", "Abbiamo vinto", "Prolungatelo ancora, questo cast è pazzesco", "Successo inaspettato e clamoroso", "Tutto merito di Alessandra Mussolini", "Quest'edizione sarebbe dovuta durare sei mesi, non quelle precedenti", si legge su X.