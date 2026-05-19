Raimondo Todaro o Renato Biancardi, chi sarà il sesto ed ultimo finalista del Grande Fratello Vip? I risultati del sondaggio che è stato fatto su GF Forum Free svelano che il 51,26% di 835 utenti ha espresso una preferenza per l'insegnante di balli latinoamericani, invece il restante 48,74% si è schierato dalla parte del concorrente napoletano.

Il verdetto all'inizio della finale del GF Vip

La puntata del GF Vip in onda il 19 maggio si aprirà con il verdetto del televoto che è stato aperto venerdì scorso e che vede contrapposti gli unici due concorrenti che non hanno ancora ottenuto il pass per la finale.

A pochissime ore dall'inizio della diretta, al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 835 utenti: il 51,26% si è schierato dalla parte di Raimondo, il 48,74% da quella di Renato.

Anche i risultati della votazione che è stata fatta su Angolo delle notizie danno per favorito Todaro, che è in testa con il 70% delle preferenze totali (30% per Biancardi).

Il meccanismo dell'ultima serata

Dopo aver eletto il sesto finalista, Ilary Blasi inizierà ad illustrare il meccanismo con il quale si arriverà alla proclamazione del vincitore del GF Vip 2026.

A giocarsi il titolo saranno in sei, ma molto probabilmente il pubblico sarà chiamato a scegliere tra due concorrenti alla volta.

L'inquilino che supererà tutti i televoti della serata si aggiudicherà il montepremi finale e potrà dire di essere stato il personaggio più amati dalla maggior parte delle persone che hanno guardato quest'edizione del programma Mediaset.

Antonella e Alessandra super favorite

Anche se i finalisti del GF Vip sono sei, i bookmakers e i telespettatori danno quasi per scontato il fatto che a giocarsi la vittoria saranno Antonella e Alessandra.

Le due concorrenti sono considerate le favorite per la conquista del montepremi, e probabilmente lo meriterebbero entrambe per quello che hanno dato a quest'edizione del reality di Canale 5.

Adriana, Raul, Lucia, Renato e Raimondo sembrerebbero non avere le stesse chance di Elia e Mussolini, ma nel corso della diretta del 19 maggio potrebbe accadere di tutto e i pronostici della vigilia potrebbero essere smentiti dal televoto.