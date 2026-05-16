Chi sarà il sesto ed ultimo finalista del Grande Fratello Vip? Il verdetto arriverà solo martedì 19 maggio, ma nel frattempo i telespettatori possono sbilanciarsi partecipando a diversi sondaggi online sul televoto in corso. Su GF Forum Free, ad esempio, si sono già esposti in 563 e il 52,58% si è schierato dalla parte di Renato Biancardi, che quindi è leggermente in vantaggio su Raimondo Todaro (47,42%).

Nomination tutta al maschile al GF Vip

Venerdì scorso Raul è stato eletto quarto finalista del GF Vip, poi è stata Adriana a conquistare uno dei posti disponibili nel cast dell'ultima puntata di questa edizione.

Per completare la rosa dei concorrenti che si giocheranno la vittoria martedì 19 maggio manca solo un inquilino e sarà il pubblico a sceglierlo attraverso il televoto.

A poche ore dall'apertura di questa votazione online su GF Forum Free si sono esposti 563 utenti: il 52,58% ha dato una preferenza per Renato, il 47,42% per Raimondo.

Una sfida quasi alla pari

Fino ad ora al sondaggio di Reality House hanno partecipato 230 utenti, che si sono divisi quasi equamente tra i due concorrenti del GF Vip che si giocano l'ultimo posto disponibile nel cast della finale.

Ad oggi, 16 maggio, Renato è in testa con 120 voti (che corrispondono al 52% delle preferenze totali), invece Raimondo insegue con 110 voti (48%).

Da qui alla prossima diretta potrebbe accadere di tutto, quindi i fan hanno ancora tempo per spingere il loro inquilino preferito nella rosa dei "magnifici sei" di questa edizione.

L'eliminazione di Francesca

La semifinale del GF Vip si è conclusa con un doppio verdetto: il televoto flash che è stato aperto durante la serata, infatti, ha decretato sia il quinto finalista che un eliminato.

Il pubblico a casa ha scelto di premiare Adriana, che quindi è andata ad aggiungersi a Lucia, Antonella, Alessandra e Raul nel cast dell'ultima puntata di quest'edizione del reality.

Ad uscire ad un passo dalla finale, invece, è stata una delle inquiline più discusse della stagione: Francesca ha dovuto abbandonare la casa a pochissimi giorni dalla chiusura del programma del quale è stata assoluta protagonista assieme a qualche altro Vip.