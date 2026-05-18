Chi sarà il sesto ed ultimo finalista del Grande Fratello Vip? I fan se lo stanno chiedendo da qualche giorno, ma solamente martedì 19 maggio avranno una risposta definitiva. Al momento su Reality House si sono esposti in 384 e ben 206 hanno dato una preferenza per Raimondo Todaro, che quindi è leggermente in vantaggio su Renato Biancardi (fermo a 178 voti).

Le percentuali ad un giorno dalla finale del GF Vip

L'ultima puntata del GF Vip si aprirà con la proclamazione del sesto finalista, che sarà il più votato tra i concorrenti che sono in nomination da venerdì scorso.

In questi giorni i fan hanno partecipato a diversi sondaggi su uno degli ultimi televoti di questa edizione, come quello che è stato indetto da Reality House prima del weekend.

A circa 24 ore dal verdetto su Canale 5, in questa votazione online Raimondo è in testa con il 54% (206 di 384 voti totali), ma Renato è abbastanza vicino con il 46% (178 voti).

Le preferenze sul web

Su Angolo delle notizie il distacco tra i due concorrenti appena citati è molto più importante: ad oggi, 18 maggio, in questo sondaggio Raimondo ha ricevuto il 70% dei voti totali e invece Renato il 30%.

Stando a tutti questi risultati provvisori, Todaro potrebbe avere la meglio sul compagno d'avventura all'inizio della puntata in cui sarà decretato il vincitore di un'edizione del GF Vip che sembra essere entrata nel cuore del pubblico, soprattutto di quello che lo ha commentato sui social per quasi due mesi.

Conto alla rovescia per l'elezione del vincitore

Martedì 19 maggio Ilary Blasi condurrà l'ultima puntata del GF Vip 2026, quella al termine della quale sarà proclamato il vincitore.

Il pubblico dovrà scegliere chi premiare tra i sei finalisti di quest'edizione: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Adriana Volpe e chi avrà la meglio nel televoto in corso tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi.

Stando a quello che si legge sul web a poco più di 24 ore dall'inizio della diretta su Canale 5, a trionfare potrebbe essere una donna, ma non sarebbero da escludere eventuali exploit di concorrenti che al momento sono poco considerati sia dai fan che dagli scommettitori.