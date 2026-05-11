Martedì 12 maggio un concorrente raggiungerà la finale del Grande Fratello Vip e sarà il più votato tra i cinque che sono in nomination. Su GF Forum Free si sono espressi in 981: il 41,28% premierebbe Adriana Volpe, il 39,25% preferirebbe vedere Lucia Ilardo nell'ultima puntata. Poche chance per tutti gli altri inquilini al televoto, come Renato Biancardi che è fermo al 3,98%.

Gara a due per l'accesso alla finale del GF Vip

Il 12 maggio un concorrente del GF Vip approderà alla finale, e sul web sembra esserci una sfida a due nonostante in nomination siano in cinque.

A poco più di 24 ore dall'inizio di una nuova puntata del reality, al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 981 utenti e le loro preferenze sono andate quasi tutte a due donne che sono al televoto da alcuni giorni.

Attualmente Adriana è in testa con il 41,28%, ma Lucia la insidia con il 39,25%: tra le due inquiline, infatti, in questo momento ci sono solo 2 punti di differenza e le cose potrebbero cambiare ancora fino al verdetto in diretta su Canale 5.

Nella classifica di Angolo delle notizie, invece, Volpe e Ilardo sono prime a pari merito (35% dei voti totali per entrambe).

Male gli uomini al televoto

Stando ai risultati provvisori dei sondaggi appena citati, ad accedere alla finale del GF Vip dovrebbe essere una tra Adriana e Lucia.

La classifica su GF Forum Free, infatti, vede Raimondo al terzo posto con l'11,21%, Raul al quarto con il 4,28% e Renato all'ultimo con il 3,98%.

Anche su Angolo delle notizie il fanalino di coda è Biancardi con solo il 5% delle preferenze totali.

Tutti contro Francesca all'interno della casa

Nelle ultime ore tra le mura più spiate d'Italia ci sono state molte discussioni, tutte con un'unica protagonista: Francesca.

L'attrice è finita al centro delle critiche della maggior parte degli altri concorrenti del GF Vip per il rimprovero che ha rivolto a Raul dopo una serata di balli e divertimento (ha detto che l'avrebbe messa in difficoltà flirtando per gioco).

Secondo Alessandra, Antonella e Adriana, infatti, la coinquilina avrebbe comportamenti troppo teatrali e il suo obiettivo principale sarebbe quello di creare dinamiche per far parlare di sé nelle puntate in diretta su Canale 5.