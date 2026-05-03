Mancano pochi giorni alla proclamazione del secondo finalista del Grande Fratello Vip. Martedì 5 maggio, infatti, uno dei sei concorrenti che sono al televoto otterrà il pass per la puntata finale di quest'edizione del reality. Al momento nel sondaggio di GF Forum Free (1.152 utenti totali) Adriana Volpe è in testa con il 43,23% delle preferenza, ma Alessandra Mussolini è subito dietro con il 39,93%.

Una sfida all'ultimo voto

Il 5 maggio verrà ufficializzato il nome del secondo finalista del GF Vip, e sarà il concorrente che vincerà il televoto in corso.

A poco più di 48 ore dal verdetto, sul web sembrano esserci due favorite: dei 1.152 utenti che hanno espresso una preferenza nel sondaggio di GF Forum Free, il 43,23% ha votato per mandare in finale Adriana e il 39,93% ha premiato Alessandra.

Su Reality House, invece, si sono esposti in 894: 482 hanno votato per Volpe (54%) e 307 per Mussolini (34%).

Stando a questi risultati provvisori, martedì prossimo in finale potrebbe andarci una tra Adriana e Alessandra.

Poche possibilità per gli altri inquilini in nomination

Al televoto sono in sei, ma quattro concorrenti del GF Vip sembrano avere pochissime chance di successo sulle super favorite Adriana e Alessandra.

Su GF Forum Free, per esempio, Francesca e Lucia sono terze a pari merito con il 5,56%, poi c'è Raul con il 3,65% e Marco chiude con il 2,08%.

I risultati provvisori del sondaggio di Reality House sono simili: Lucia è terza con il 4%, Francesca quarta con il 3%, Raul quinto con il 2% e Marco ultimo con l'1%.

Antonella perde il controllo al GF Vip

Nella puntata del GF Vip in onda il 5 maggio si parlerà sicuramente della sfuriata di Antonella contro Alessandra.

Dopo giorni di frecciatine, infatti, le due hanno battibeccato in cucina e ad un certo punto Elia ha perso il controllo: la finalista ha cominciato a urlare e a scagliarsi contro la compagna d'avventura, ma per fortuna i presenti l'hanno portata via prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

Nell'ultima settimana all'interno della casa ci sono state parecchie discussioni e il gruppo sembra essersi diviso in due fazioni: da un lato Lucia, Alessandra e Francesca e dall'altro il resto dei concorrenti.