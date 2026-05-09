Chi sarà il terzo finalista del Grande Fratello Vip? I risultati provvisori del sondaggio di GF Forum Free svelano che a giocarsi l'accesso all'ultima puntata potrebbero essere Adriana Volpe (attualmente in testa con il 41,30% delle preferenze) e Lucia Ilardo ( 39,22%). I 770 utenti che si sono esposti in questa votazione online, dunque, prevedono un testa a testa tra le due concorrenti appena citate, nettamente in vantaggio sui tre uomini che sono in nomination con loro.

Le scelte dei fan del GF Vip sul web

Martedì 12 maggio un concorrente diventerà finalista del GF Vip, e sarà il più votato tra i cinque che sono in nomination.

A poche ore dall'apertura del televoto, ben 770 utenti hanno partecipato al sondaggio di GF Forum Free e la stragrande maggioranza ha espresso una preferenza per due concorrenti.

Attualmente Adriana è in testa con il 41,30%, ma Lucia è vicinissima (39,22%) e nei prossimi giorni potrebbe superarla in questa classifica provvisoria.

Anche su Angolo delle notizie sembra esserci un testa a testa per l'accesso alla finale: Volpe è la più votata (37%), ma Ilardo è seconda con il 33%.

Le percentuali degli altri nominati

Al televoto che sarà chiuso martedì prossimo ci sono anche altri tre concorrenti del GF Vip, ma nessuno di loro sembra poter insidiare la "supremazia" di Adriana e Lucia sul web.

Su GF Forum Free, per esempio, Raimondo è terzo con l'11,04%, di poco davanti a Raul che è quarto con il 4,55%.

A chiudere questa classifica è Renato con il 3,90% delle preferenze totali.

Gli ascolti della quindicesima puntata

La diretta del GF Vip dell'8 maggio ha tenuto incollati davanti alla tv 1,8 milioni di spettatori, per uno share che ha sfiorato il 16,1%.

Rispetto alla puntata precedente (la più vista di questa edizione) c'è stato un leggero calo d'ascolti, ma ciò potrebbe dipendere dalle novità sul caso di Garlasco che sono state raccontate nei dettagli sia a Ore 14 Sera (9,6% di share per lo speciale condotto da Milo Infante) e a Quarto grado (9% per il programma di Gianluigi Nuzzi).

Il format presentato da Ilary Blasi, dunque, tornerà martedì prossimo con uno degli ultimi appuntamenti della stagione (la finale dovrebbe andare in onda il 19 maggio).