Il quarto finalista del Grande Fratello Vip sarà sicuramente un uomo, ma il pubblico sembra avere le idee poco chiare su chi meriterebbe di più tra i due concorrenti che sono al televoto. Per il momento al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 726 utenti, che si sono quasi equamente divisi tra i due nominati: Renato Biancardi ha ricevuto il 50,14% delle preferenze, Raul Dumitras il 49,86%.

Una gara all'ultimo voto

Il quarto finalista del GF Vip sarà eletto il 15 maggio, ma sul web si sta continuando a votare per chi meriterebbe di accedere all'ultima puntata tra i due inquilini che sono in nomination.

A poco più di un giorno dal verdetto in diretta su Canale 5, su GF Forum Free si sono espressi in 726: il 50,14% premierebbe Renato, invece il 49,86% darebbe questa chance a Raul.

Di fatto, dunque, online c'è un sostanziale pareggio tra i concorrenti che si stanno sfidando per assicurarsi un posto nel cast della finale di martedì prossimo.

Verdetto incerto nella semifinale del GF Vip

Anche su Reality House è stato fatto un sondaggio sul televoto che vede contrapposti due aspiranti finalisti del GF Vip, e i 440 utenti che hanno partecipato si sono quasi equamente divisi.

Fino ad ora Raul ha ricevuto 226 voti (51%), invece Renato ne ha avuto 214 (49%), quindi anche in questo caso è una sfida alla pari.

Quello che Ilary Blasi svelerà il 15 maggio, dunque, sarà uno dei verdetti più incerti di quest'edizione del reality di Canale 5.

Il meccanismo della penultima puntata

Quella che andrà in onda venerdì 15 maggio sarà la semifinale del GF Vip e i telespettatori saranno chiamati a prendere decisioni molto importanti durante la diretta.

Francesca, Raul, Renato, Adriana e Raimondo non hanno ancora conquistato il pass per la finale di martedì prossimo, quindi domani sera verranno messi alla prova e dovranno convincere il pubblico che meritano di concludere l'avventura all'interno della casa.

Antonella, Alessandra e Lucia, invece, hanno già la certezza che parteciperanno alla puntata che farà calare il sipario su un'edizione che sembra essere entrata nel cuore dei fan grazie ad un cast che ha saputo regalare dinamiche interessanti e sempre diverse tra loro.