Tra poco più di due giorni finirà l'edizione 2026 del Grande Fratello Vip: martedì 19 maggio, infatti, ci sarà la finale e il pubblico sceglierà il vincitore tra i sei concorrenti in gara. A completare la rosa degli inquilini che si giocheranno la vittoria sarà uno tra Renato Biancardi (51,50% dei voti nel sondaggio di GF Forum Free) e Raimondo Todaro (48,50% delle preferenze espresse da 699 utenti).

Testa a testa nelle votazioni online

Il sesto finalista del GF Vip sarà il vincitore del televoto in corso, quello che sarà chiuso all'inizio della puntata del 19 maggio.

A poco più di 48 ore da quest'importante verdetto, su GF Forum Free si sono espressi in 699 e la classifica provvisoria dà leggermente in vantaggio Renato con il 51,50% dei voti totali.

Raimondo, però, è vicinissimo (48,50%) e nei prossimi giorni le distanze dai due si potrebbero accorciare ancora di più.

Verdetto decisivo per i concorrenti del GF Vip

Tra i due inquilini della casa che si contendono l'ultimo posto disponibile nella finale del GF Vip, sembra esserci una sfida quasi alla pari.

Se su GF Forum Free è in testa Renato con soli due punti di differenza, nel sondaggio di Reality House è Raimondo a primeggiare con il 52% (167 voti dei 323 totali).

Stando a questi risultati provvisori, dunque, il sesto finalista potrebbe essere sia Biancardi che Todaro e molti dipenderà dalle preferenze degli spettatori che decideranno di televotare.

Tensioni e gelosie tra Raul e Renato

Nelle ultime ore al GF Vip è successo di tutto: anche se mancano due giorni alla finale, i concorrenti stanno continuando a discutere e a dirsi in faccia cosa pensano l'uno dell'altro.

Un suggerimento che Raul ha dato a Lucia prima di cena (cambiarsi d'abito perché quello che indossava era un po' trasparente) ha scatenato la gelosia di Renato, che si è scagliato sia contro l'amico che contro la ragazza.

Tra i due inquilini c'è stata un'accesissima lite, uno scambio di accuse reciproche che ha portato il resto del gruppo a schierarsi esclusivamente dalla parte di Dumitras.

Antonella, Alessandra e Adriana, infatti, si sono dette convinte che Renato starebbe recitando la parte del "fidanzato geloso" solo perché spera di vincere il programma.