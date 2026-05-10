Manca poco alla proclamazione del terzo finalista del Grande Fratello Vip e, stando ai risultati provvisori del sondaggio di GF Forum Free, potrebbe essere un'altra donna. Dei 929 utenti che hanno partecipato a questa votazione online, il 40,88% vorrebbe mandare in finale Adriana Volpe e il 39,48% Lucia Ilardo. Fuori dai giochi sembrano essere tutti gli altri nominati, a partire da Raul Dumitras che è fermo al 4,10%.

Parità nelle votazioni online

In questi giorni i fan del GF Vip stanno votando per eleggere il terzo finalista tra i cinque concorrenti che sono in nomination.

A circa 48 ore dalla puntata su Canale 5, su GF Forum Free si sono espressi in 929 e la stragrande maggioranza vorrebbe mandare in finale un'altra donna dopo Antonella e Alessandra.

In questo momento Adriana è prima nella classifica di questo sondaggio con il 40,80%, ma Lucia l'ha quasi raggiunta: la giovane inquilina, infatti, ha ricevuto il 39,50% delle preferenze e nelle prossime ore potrebbe compiere un sorprendente sorpasso.

Le preferenze per gli altri concorrenti

Sempre su GF Forum Free c'è un'importante differenza di voti tra il secondo e il terzo in classifica.

Subito dopo Lucia, infatti, c'è Raimondo che attualmente ha ricevuto solo l'11,52% dei voti totali e sembra essere fuori dalla corsa per l'accesso in finale nella puntata del GF Vip del 12 maggio.

Stesso discorso va fatto per Raul (quarto con il 4,20%) e Renato (ultimo con il 3,98%).

Un'altra donna vicina alla finale del GF Vip

Stando ai risultati parziali delle votazioni online, la terza finalista del GF Vip dovrebbe essere una donna.

Il pubblico sembra avere una netta preferenza per le inquiline del cast di quest'anno, infatti fino ad ora hanno ottenuto il pass per la finale prima Antonella Elia e poi Alessandra Mussolini.

Alle due concorrenti appena citate si potrebbe aggiungere una tra Adriana e Lucia, che sul web sono in vantaggio su tutti e tre uomini con i quali si stanno sfidando al televoto.

Il verdetto arriverà martedì 12 maggio, quando andrà in onda una delle ultime puntate del programma condotto da Ilary Blasi e commentato dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.