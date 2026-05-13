Venerdì 15 maggio verrà eletto il quarto finalista del Grande Fratello Vip e sarà sicuramente un uomo. I risultati parziali del sondaggio di GF Forum Free sul televoto di questa settimana, dunque, svelano che il 51,94% di 593 utenti manderebbe in finale Renato Biancardi e il 48,06% preferirebbe Raul Dumitras.

Equilibrio tra i due nominati

Martedì sera è stato aperto un televoto tra due concorrenti del GF Vip che si giocano la possibilità di accedere alla finale con qualche giorno d'anticipo rispetto agli altri ancora in bilico.

Per il momento al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 593 utenti: il 51,94% ha espresso una preferenza per Renato, invece il 48,06% per Raul.

Stando a questi risultati provvisori, il quarto finalista di quest'edizione del reality potrebbe essere Biancardi perché sul web è leggermente in vantaggio sul compagno d'avventura con il quale si sta sfidando per un posto nell'ultima puntata.

Il parere dei fan del GF Vip

Dopo tre donne, nel cast della finale del GF Vip ci entrerà anche un uomo e sarà il più votato tra Renato e Raul alla chiusura del televoto in corso.

"Questo è il primo televoto horror di questa edizione", "Non ci posso credere che vedremo uno dei due in finale", "La finale perfetta sarebbe stata quella tra sole donne", "Non hanno fatto nulla, non meritano la finale", "Francesca ha dato tanto al programma e ancora non è in finale, assurdo", "Questo televoto doveva essere eliminatorio", "Insignificanti, stavolta non voto", "Preferisco astenermi", "Televoto aberrante", "Loro sono il nulla mischiato al niente", si legge su X a poche ore dall'ufficializzazione della notizia che uno tra Raul e Renato sarà il quarto finalista.

Il primo televoto horror di questa edizione #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 12, 2026

Lucia supera Adriana e vola in finale

Tra meno di una settimana calerà il sipario sull'edizione 2026 del GF Vip, e a giocarsi la vittoria saranno sicuramene Antonella, Alessandra e Lucia.

La giovane ex protagonista di Temptation Island, infatti, ha vinto il televoto che la vedeva contrapposta a Raimondo, Raul, Renato e soprattutto Adriana.

Volpe, che era considerata la favorita della vigilia, è stata superata da Ilardo e ha un po' rivissuto quello che è successo qualche giorno fa quando a batterla è stata Mussolini.