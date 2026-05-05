Oggi, 5 maggio, Ilary Blasi ufficializzerà il secondo finalista del Grande Fratello Vip e sarà il concorrente che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze alla chiusura del televoto. Su GF Forum Free si sono espressi in 1.245 e il 42,97% di questi utenti vorrebbe mandare in finale Adriana Volpe. Alessandra Mussolini, però, è vicinissima con il 40,64% dei voti totali.

Sfida all'ultimo voto tra Adriana e Alessandra

Chi andrà in finale tra i sei concorrenti del GF Vip che sono al televoto? I fan hanno avuto una settimana di tempo per scegliere l'inquilino che sicuramente parteciperà all'ultima puntata di quest'edizione del reality, proprio come la già promossa Antonella Elia.

A poche ore dall'inizio della diretta su Canale 5, i risultati del sondaggio su GF Forum Free (basati sulle preferenze di 1.245 utenti) svelano che ci sarebbe un sostanziale equilibrio tra due nominate.

Adriana è prima in classifica con il 42,97%, ma Alessandra è subito dietro con il 40,64%.

Su Reality House la situazione è analoga: Volpe è in testa con il 52% (548 voti sui 1.060 totali), Mussolini la insegue con il 37% (394 voti).

Le percentuali degli altri concorrenti del GF Vip

Stando ai risultati dei sondaggi online, la seconda finalista del GF Vip dovrebbe essere una tra Adriana e Alessandra.

Nella classifica di GF Forum Free c'è uno scarto del 35% tra la seconda e la terza: Mussolini ha il 40,64% delle preferenze, invece Lucia Ilardo è ferma al 5,38%.

In questa votazione Francesca è quarta con il 5,30%, davanti a Raul (quinto con il 3,61%) e Marco che chiude con il 2,09%.

Le anticipazioni della puntata

Nel corso della diretta del GF Vip del 5 maggio si affronteranno molti argomenti, in particolare si parlerà a lungo della discussione che c'è stata tra Francesca e Marco durante la settimana.

Questa lite ha avuto ripercussioni su altre dinamiche del gioco e sicuramente le opinioniste avranno qualcosa da dire a riguardo.

Non mancheranno le sorprese: Raul potrà rivedere una persona a lui molto cara, invece Francesca riabbraccerà la sorella.

Stasera non ci saranno eliminazioni, ma uno dei sei concorrenti al televoto accederà alla finale per volere del pubblico.