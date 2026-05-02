Martedì 5 maggio andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e la curiosità del pubblico è tutta per il verdetto che televoto in corso. Quando mancano pochi giorni alla diretta su Canale 5, su Angolo delle notizie è Alessandra Mussolini la favorita per l'accesso in finale (40%); Adriana Volpe (30%), infatti, è stata superata nelle ultime ore.

Sfida a due per accedere alla finale del GF Vip

I concorrenti non lo sanno ancora, ma tra qualche giorno uno di loro diventerà il secondo finalista di questa edizione del GF Vip.

Il televoto che verrà chiuso il 5 maggio, infatti, porterà all'elezione dell'inquilino che sicuramente parteciperà all'ultima puntata del reality assieme ad Antonella Elia.

Ad oggi, 2/05, a primeggiare nel sondaggio di Angolo delle notizie è Alessandra, che forse un po' a sorpresa ha superato Adriana.

Dopo giorno di dominio assoluto da parte di Volpe, Mussolini l'ha sorpassata ed ora è in testa con il 40% del voti totali (30% per la "rivale).

Le percentuali degli altri concorrenti

Al momento Alessandra e Adriana hanno ricevuto il 70% delle preferenze totali da chi ha partecipato al sondaggio di Angolo delle notizie, quindi tanti fan sono portati a pensare che la seconda finalista del GF Vip potrebbe essere proprio una di loro.

Al terzo posto di questa classifica provvisoria c'è Lucia con il 15%, invece al quarto troviamo Francesca con il 10%.

Pochi consensi, invece, per i due uomini che sono al televoto questa settimana: Raul è penultimo con il 3% e Marco è ultimo con il 2%.

Tensioni e liti all'interno della casa

Venerdì 1° maggio il GF Vip non è andato in onda, ma nella casa sono successe talmente tante cose che forse Ilary Blasi farà fatica a raccontarle tutte nel corso della prossima puntata.

In questi giorni, infatti, Alessandra ha minacciato di ritirarsi e poi ci ha ripensato, Marco ha avuto un durissimo scontro con Francesca e sul web c'è chi ha chiesto la sua squalifica per i modi che avrebbe usato (un'aggressività che non è piaciuta ai fan), Antonella è stata molto criticata dagli spettatori perché ha preso le parti di Berry e invece Lucia è stata elogiata perché ha avuto il comportamento opposto.