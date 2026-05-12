Tra poche ore un concorrente del Grande Fratello Vip entrerà di diritto nel cast della finale, dove già ci sono Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Stando ai risultati del sondaggio di GF Forum Free (basati sulle preferenze di 1.023 utenti), il televoto in corso dovrebbe essere vinto da una tra Adriana Volpe (41,35%) e Lucia Ilardo (39,30%).

Testa a testa tra donne al GF Vip

Il 12 maggio un inquilino della casa del GF Vip diventerà il terzo finalista di questa edizione, e sarà il più votato tra i cinque che sono in nomination da qualche giorno.

Quando mancano poche ore all'inizio della sedicesima puntata su Canale 5, ben 1.023 utenti hanno espresso una preferenza nel sondaggio di GF Forum Free e il 41,35% l'ha data ad Adriana.

La conduttrice, però, è tallonata da Lucia che, forse un po' a sorpresa, ha ottenuto il 39,30% dei voti e questa sera potrebbe effettuare un sorpasso sulla compagna d'avventura.

Le scelte del pubblico sul web

Al televoto ci sono anche i tre uomini che sono ancora in gioco, ma nessuno di loro sembra poter insidiare il successo di una tra Adriana e Lucia.

Sempre su GF Forum Free, infatti, Raimondo è terzo ma con l'11,05%, quindi con un distacco di più di 28 punti dalla seconda in classifica.

Quarto piazzamento per Raul (4,20%) e ultimo per Renato (4,11%).

Le anticipazioni della puntata

Quella che andrà in onda oggi, 12 maggio, sarà la terzultima puntata del GF Vip 2026 (la finale è prevista martedì prossimo).

Nel corso della serata si parlerà a lungo del comportamento un po' sopra le righe di Francesca, che proprio nei giorni scorsi si è scontrata con tutto il gruppo.

Non mancheranno gli approfondimenti sull'alleanza che sembra essere nata tra Alessandra e Antonella, ma anche un dibattito sul ruolo di Raimondo all'interno della casa.

Le due concorrenti che sono già in finale riceveranno una sorpresa: Elia potrà riabbracciare l'amica Vera Gemma, invece Mussolini rivedrà il suo cagnolino dopo quasi due mesi di lontananza.

Come detto in precedenza, stasera verrà proclamato il terzo finalista e sarà il più votato tra Adriana, Lucia, Raimondo, Raul e Renato, poi ci saranno nuove nomination e altri colpi di scena.