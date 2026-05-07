Nel primo pomeriggio di giovedì 7 maggio, sulla casa del Grande Fratello Vip è volato un aereo indirizzato ad Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Raul Dumitras. Mentre i concorrenti sono apparsi entusiasti, Antonella Elia non sembra affatto averla presa bene al punto che ha avuto da ridire qualcosa ai fan che l'hanno inviato: "Andate tutti a quel paese".

L'aereo della discordia

Come spesso accade al GFVip, i fan avviano delle raccolte fondi per mandare dei messaggi aerei ai loro beniamini. Tra gli aerei volati oggi sulla casa più spiata d'Italia, c'è stato un messaggio indirizzato ad Alessandra, Lucia e Raul con scritto: "Il GF siete voi".

I destinatari del messaggio hanno ringraziato i loro sostenitori e sono apparsi anche commossi, così come gli inquilini presenti in giardino. In un primo momento Antonella Elia ha commentato ironica: "Io sono senza parole". Successivamente però la showgirl si è rivolta agli autori del gesto e con sarcasmo ha detto: "Noi siamo tutte comparse, tutti sport. Grazie, quanto siete carini. Andate a quel paese, cioè noi siamo tutte comparse se non c'erano loro chissà il GF non esisteva".

MI STO PISCIANDO SOTTO AHAHAHAH ANTONELLA TI AMO #gfvip pic.twitter.com/iTa5oZJn00 — Cαɾɱҽʅα. (@carmennella_) May 7, 2026

Antonella Elia: la sua reazione divide il web

Su X, la reazione di Antonella Elia all'aereo per il trio Mussolini-Ilardo-Dumitras non è passata inosservato tanto che alcuni spettatori del reality show hanno espresso un loro commento.

Un utente ha cercato di comprendere lo stato d'animo della showgirl: "Adoooroooooooo grande Anto nessuno ha mai avuto il tuo coraggio. Tutti che fingono tranne lei grandeee". Un altro ha ironizzato: "No vabbè lei che manda tutti a quel paese, mi fa troppo troppo ridere". Un ulteriore utente ha commentato: "Antonella sta rosicando e non poco per questo aereo". Un altro fan ha affermato: "Non posso farci nulla. Anto Elia è così simpatica anche quando manda a quel paese qualcuno". Infine c'è anche chi ha detto: "Non è affatto carino sentirsi dare della comparsa quando fai un programma con altra gente".

Verso la 15^ puntata del GFVip

Venerdì 8 maggio su Canale 5 va in onda la 15^ puntata del GFVip.

Ilary Blasi mostrerà ad Alessandra Mussolini le reazioni a caldo dei suoi compagni d'avventura dopo che è stata eletta seconda finalista. Sebbene tutti abbiano brindato al successo ottenuto dall'ex europarlamentare non tutti sono apparsi felici. Lucia Ilardo sembra essere più divisa tra Raul Dumitras e Renato Biancardi: uno la attrae mentalmente, mentre l'altro fisicamente. A seguire verrà letto il verdetto del televoto: il meno votato tra Marco, Lucia, Francesca e Adriana sarà il primo candidato all'eliminazione durante la 16^ puntata. Infine ci saranno nuove nomination per capire chi dovrà dire addio al programma ad un passo dalla finale fissata per il 19 maggio.