"Tu non dici le cose in faccia", questa l'accusa di Francesca Manzini ad Adriana Volpe al termine della 14^ puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 5 maggio. Francesca ha cercato di spiegare a Raul Dumitras e Renato Biancardi di esserci rimasta male per l'atteggiamento della coinquilina, ma parlando con la diretta interessata le due concorrenti non sono riuscite a trovare un chiarimento.

La delusione di Francesca Manzini

Terminata la diretta del GFVip, i concorrenti si sono ritrovati in giardino per commentare le dinamiche scaturite in puntate.

Raul e Renato hanno criticato il modo di fare di Francesca Manzini. In particolare, il concorrente romano ha ammesso di non capire la ragazza: "Tu ha degli atteggiamenti molto strani. Non so le persone come facciano a capirti". Dal canto suo la comica ha replicato: "Io sono così, in tutto le cose devo riflettere e poi esprimermi". Successivamente si è aggiunta alla conversazione anche Adriana Volpe che a sua volta ha punzecchiato la concorrente: "Se tu torni dire a che io non mi apro e quindi mi dici che sono falsa, non sei sincera". "Tu ti nascondi dietro Antonella. Non dici le cose in faccia, ma le dici solamente in gruppo. Non dovevi permetterti di raccontare le mie confidenze agli altri", la replica di Manzini.

Alle insinuazioni della concorrente, Adriana ha ricordato che si trovano all'interno di un reality e quindi non si può parlare di privacy.

La conversazione si è conclusa con entrambi le concorrenti che hanno ribadito di esserci rimaste male. Raul ha invece ribadito di non riuscire a vedere Francesca in modo limpido, ma l contrario pensa che sia una persona molto strategica.

Francesca contro Adriana: "Non dici le cose in faccia" 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/mmDktgGcwM — Grande Fratello (@GrandeFratello) May 6, 2026

Il commento degli utenti del web

Su X, gli utenti hanno espresso un commento sul botta e risposta tra Francesca e Adriana.

Un utente ha scritto: "Francesca gira a seconda di chi la supporta.

Antonella ha litigato con tutti in casa per difenderla, ma lei è un ignava. Anche Todaro oramai si è distaccato da lei". Un utente invece ha criticato Volpe: "Invece di postare mandateli in prima serata ciò che Adriana dice, far attaccare la Manzini evidentemente vi viene facile soprattutto di come la izza con Raimondo". Tra i vari utenti c'è anche chi ha criticato il modo di fare di Manzini: "Francesca ogni settimana una storia diversa per essere vittima". Infine c'è chi ha sostenuto chi ha postato un video di Renato, dove fa un gestaccio alle spalle Francesca Manzini.

GFVip: riassunto 14^ puntata

La puntata in onda il 5 maggio, è stata ricca di colpi di scena.

Ilary Blasi ha aperto parlando dei litigi avvenuti in casa: Alessandra Mussolini ha avuto modo di rispondere alle critiche di Marco Berry e Antonella Elia.

A seguire è stata la volta di un chiarimento tra Marco e Francesca. Dopo essere stati messi al corrente che il televoto era per decidere il secondo finalista del reality show, quindi ha chiesto ad Adriana e Alessandra di andare in studio per sapere il verdetto che successivamente è stato letto da Antonella. Tra i momenti salienti della puntata c'è stata proprio l'elezione di Mussolini come seconda finalista del GFVip. Quest'ultima in qualità di finalista ha avuto la possibilità di mandare in nomination un concorrente del precedente televoto e ha quindi optato per Marco Berry. Raimondo Todaro è stato protagonista della linea della vita ed è stato informato che una sua allieva ha vinto il campionato mondiale, mentre Antonella Elia ha avuto modo di parlare delle sue precedenti relazioni. Infine le nomination hanno visto andare al televoto oltre a Marco, anche Lucia, Francesca e Adriana: tra loro il meno votato sarà il primo candidato all'eliminazione.