Venerdì 15 maggio su Canale 5 è andata in onda la 17^ puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso di un televoto flash Francesca Manzini è stata eliminata contro Adriana Volpe e così al termine della diretta l'ormai ex concorrente ha espresso un commento a caldo spiegando di essere contenta del percorso fatto fin'ora: "Ci sono stata e sono felice di aver fatto un ottimo lavoro per quanto mi riguarda".

Le dichiarazioni di Francesca Manzini

"Sono stata eliminata? Ma io sono felice perché non reggevo più", ha esordito Francesca Manzini in un vide pubblicato al termine della semifinale del GFVip.

E ancora: "Difendersi sempre vuol dire anche un po' giustificarsi e io non mi devo proprio giustificare da nessuno e da niente e non mi devo neanche spiegare".

Infine l'ormai ex concorrente ha ringraziato il reality show per la possibilità che le è stata data: "Sono esistita, ci sono stata e sono felice di aver fatto un ottimo lavoro per quanto mi riguarda. Grazie GFVip".

Il commento di Francesca subito dopo la sua eliminazione #GFVIP pic.twitter.com/AIjbwWxLZ3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) May 15, 2026

Il percorso della concorrente

Il percorso di Francesca Manzini al GFVip è stato caratterizzato da alti e bassi.

Spesso la concorrente è stata accusata di aver avuto un rapporto morboso con Raimondo Todaro: addirittura i primi giorni di messa in onda del reality, alcuni concorrenti erano arrivati ad insinuare che da parte dell'imitatrice ci fosse un sentimento nei confronti del concorrente siciliano.

A seguire Francesca ha avuto diverse discussioni con Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Adriana Volpe. Nell'ultima settimana di permanenza nella casa più spiata d'Italia le discussione che hanno visto Manzini protagonista sono scaturite dalle coreografie da portare in scena durante la puntata.

Nella 17^ puntata, ad un passo dalla finale Francesca Manzini ha perso la televoto flash contro Adriana Volpe: la prima è stata eliminata, mentre l'altra è stata decretata quinta finalista.

Il commento di alcuni utenti del web

Il video pubblicato da Francesca Manzini è stato oggetto di discussione fra gli utenti di X. Un utente ha scritto: "Fino alla fine supponente e convinta che essere come è lei sia meraviglioso".

Un altro utente ha aggiunto: "La concorrente, la coreografa. Meritavi la finale più di tutti, manchi già". Un altro spettatore ha affermato: "Io spero per te che, nella vita reale non sia come ti sei fatta vedere al GFVip. Spero davvero che il tuo sia stato un copione. Sinceramente eravamo in tanti a non reggerti più Francesca. Torna nella vita di tutti i giorni e cerca davvero una tua dimensione". Infine c'è anche chi ha affermato: "Probabilmente una concorrente un po' sopra le righe, ma secondo me avrebbe meritato la finale proprio perché è stata una dei personaggi chiavi di quest'edizione".