Terminata la 14^ puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha commentato con Renato Biancardi e Antonella Elia quanto accaduto durante la diretta: "Se Marco mi avesse dato uno schiaffo l'avrei compreso". Commento che non solo ha portato i concorrenti a prendere le distanze da quanto detto dalla comica romana, ma che ha sollevato anche un polverone sui social.

Le dichiarazioni di Francesca Manzini

Nel post puntata Francesca Manzini è tornata a parlare della lite avuta in settimana con Marco Berry. Dal momento che i due concorrenti hanno avuto un chiarimento, la comica si è ritrovata a commentare con Renato e Antonella il motivo di quella sua reazione pochi istanti dopo il litigio: "Io per me sono felice che non ho più paura nel momento in cui un uomo un giorno dovesse alzarmi la voce perché valuterò solo quell'episodio".

Dal canto suo Renato ha spiegato alla comica che il processo di crescita deve essere per sé stessa e non per favorire chi ha di fronte: "Deve essere una cosa tua, non per gli altri".

Manzini ha ribadito di aver compreso la lezione e ha aggiunto: "Non mi piace gettare fango su nessuno, non è da me. Ti voglio dire di più, anche se Marco mi avesse dato uno schiaffo l'avrei compreso". A quel punto è intervenuto anche Raul che si trovava in cucina: "Ma cosa stai dicendo?" e Renato ha aggiunto: "Ma se ti avesse dato uno schiaffo sarei stato il primo a darglielo un altro. Stai esagerando, non dire queste cose".

IO NON POSSO CREDERE A CIÒ CHE HA DETTO FRANCESCA,MA COSA STA DICENDO,MA STA BENE?#gfvip pic.twitter.com/gm1g9JTrmF — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 🦅📢 (@NatasciaE30) May 6, 2026

La reazione degli utenti del web

Le parole pronunciate da Francesca non sono passate inosservate agli utenti che in quel momento stavano seguendo la diretta del reality show su Mediaset Extra.

Un utente ha immediatamente scritto: "Ma cosa sta dicendo Francesca? Io non posso credere a ciò che ha detto". Un altro utente ha aggiunto: "Non si può sentire una che dice di comprendere un uomo se le molla un ceffone. Dai". "La faccia di Antonella Elia dice tutto", ha invece sottolineato un utente. Un altro spettatore ha affermato: "Alla Manzini hanno fatto il lavaggio del cervello talmente tanto bene da farle dire queste castronerie". Un fan del programma ha detto: "Ma come può una donna dire di essere turbata per un uomo che le urla in faccia, salvo poi dire che avrebbe compreso uno schiaffo?". Infine c'è chi ha fatto un plauso a Renato e Raul: "Qui sono stati bravissimi che l'hanno fermata e hanno fatto capire a Francesca che non deve mai giustificare uno schiaffo".