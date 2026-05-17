Nella serata di sabato 16 maggio, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto la possibilità di effettuare una cena nel localino. L'atmosfera si è interrotta quando Raul Dumitras ha pronunciato una frase ironica su Lucia Ilardo che ha scatenato la gelosia di Renato Biancardi. Notando l'atteggiamento sopra le righe del musicista campano, la gieffina lo ha messo alle strette: "Tiro fuori tutto quello che dici sotto le coperte".

Renato contro Raul

La serata di ieri per festeggiare i concorrenti arrivati alla finale del GFVip si è conclusa con un litigio che ha visto protagonisti Raul e Renato.

Scendendo nel dettaglio il dj romano si è lasciato andare ad una frase ironica su Lucia, ma tale esternazione ha scaturito la gelosia del concorrente campano.

Mentre per Lucia si è trattata di una frase pronunciata senza malizia, Renato ha ammesso che non si aspettava una battuta da parte di un amico. Nel momento in cui Renato ha zittito Raul, quest'ultimo è andato su tutte le furie: "Ma con chi ti credi che stai parlando? A me stai zitto non me lo dice nessuno tanto meno te. Io sono più uomo di te per come ti comporti con Lucia da due mesi a questa parte. Fino a quattro giorni fa neanche la calcolavi che ci andavi solo di sera, ora fai il geloso".

Lucia su tutte le furie

In seguito alla discussione tra Raul e Renato, Lucia ha perso le staffe con il musicista campano e ha cercato di stemperare la situazione.

La diretta interessata ha chiesto a Renato di moderare i termini per poi sbottare: "Non sono la tua ragazza posso fare ciò che voglio qua dentro, non devo rendere conto a nessuno. Ringrazia che ti ho dato la possibilità di dimostrare chi sei qua dentro, perché uno come te fuori da qui neanche l'avrei guardato". E ancora: "Stai facendo una figuraccia con questa sparata perché se tiro fuori tutto quello che dici sotto le coperte ti faccio diventare viola dalla vergogna". La concorrente ha poi chiesto a Renato di stare in silenzio: "Muto, basta. Mi stai portando all'esasperazione, quindi fai silenzio. Stai andando oltre e non te lo permetto, datti una regolata".

QUASI 3 MINUTI DI GODIMENTO IN CUI LUCIA ON FIRE TIRA FINALMENTE FUORI LE PALLE E DISTRUGGE FACENDO SENTIRE UN CAGNOLINO RENATO TI AMO BAMBOLINA 🔥



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Il commento di alcuni utenti del web

Gli utenti che stavano seguendo la diretta del reality show hanno espresso un loro commento su X. Un utente ha scritto: "Finalmente Lucia si sta svegliando su Renato". Un altro utente ha aggiunto: "Renato con una sera è stato messo al suo posto da Raul e da Lucia". A seguire anche un altro spettatore ha commentato: "Caro Renato, nessuno crede alla tua recita nei confronti di Lucia. Fino a ieri la prendevi in giro con i tuoi amici di merenda Nicolò e Blu, mentre ora vuoi fare il fidanzatino perfetto". Infine c'è anche anche chi ha criticato Lucia: "Io mi chiedo cosa ci abbia trovato tutte queste settimane in Renato".