Nel pomeriggio di sabato 2 maggio, al Grande Fratello Vip è scoppiata l’ennesima discussione che ha coinvolto inevitabilmente tutti i concorrenti del programma. Tra i vari litigi scaturiti nella casa, c'è stato anche un botta e risposta tra Marco Berry e Alessandra Mussolini e Marco Berry, con quest'ultimo che ha detto: "Sono qui per ricordarti di Abelarda Prunotti".

Alessandra a Marco: ‘Questa Abelarda ha rotto’

Nei giorni scorsi, Francesca Manzini e Marco Berry hanno discusso, tanto che il mentalista è stato richiamato dal confessionale. Nella giornata di sabato, Alessandra ha rivelato a Lucia una confidenza ricevuta da Francesca: “Ha paura di Marco, non vuole più né vederlo né sentirlo”.

Nel momento in cui la confidenza è diventata di dominio pubblico, i concorrenti hanno sostenuto che Manzini abbia espresso un opinione esagerata. A quel punto è scoppiata una discussione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Successivamente quest’ultima ha discusso con Marco Berry: “Sei una pietra vuota? Ma tu chi sei? Sai fare solo i giochi”. La replica del concorrente non ha tardato ad arrivare: “Io sono solo un piccolo frate che ha scoperto Abelarda Prunotti”. Nel momento in cui l’ex europarlamentare ha detto di essersi stufata di sentire questo nome che non conosce, Marco ha continuato a menzionare il personaggio misterioso: “Io sono qui per ricordarti di Abelarda Prunotti”.

Ma vedete che mago merlino usa Abelarda come scherno nei confronti di Ale Mussolini? #gfvip pic.twitter.com/0ObDppdcL8 — ELiSA (@ElisaDiGiacomo) May 2, 2026

Critiche da parte di alcuni utenti del web

Non è la prima volta che Marco Berry menziona Abelarda Prunotti associato ad Alessandra Mussolini. Per questo motivo su X, diversi utenti hanno avanzato delle ipotesi: “Vedete come il mago usa Abelarda come scherno nei confronti della Mussolini?”. Un altro utente ha aggiunto: “Ieri parlando con Antonella, Marco ha detto che Alessandra quando saprà chi è Abelarda si arrabbierà il doppio”. Un ulteriore utente ha affermato: “ la matematica non è certo un’opinione. L’altra volta Marco ha detto che il cognome di Alessandra è un insulto e poi ha detto di essere stato travisato.

Ora tira fuori Abelarda, perché sicuramente è un riferimento al Ventennio”. Infine c’è chi ha ipotizzato che Alessandra abbia capito tutto ma che aspetti il momento giusto per smascherare Berry: “Ale non è scema. A tempo debito farà fare una grandissima figuraccia a Marco”.