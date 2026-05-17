Il giorno seguente la scenata di gelosia di Renato Biancardi a Lucia Ilardo, i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono ritrovati a commentare quanto accaduto. In particolare Alessandra Mussolini ha commentato con Raul Dumitras l'atteggiamento fuori luogo del musicista campano: "Lui è in televendita, no al televoto". Secondo l'ex europarlamentare a Renato non è mai interessato realmente di Lucia.

Mussolini contro Renato

Durante la cena organizzata dal GFVip per i concorrenti arrivati in finale, Renato non ha apprezzato una frase ironica di Raul nei confronti di Lucia.

Dunque è scoppiata una discussione che ha coinvolto un po' tutti i presenti.

Il giorno seguente Alessandra Mussolini si è ritrovata a commentare quanto accaduto con Raul Dumitras e non ha risparmiato critiche nei confronti di Renato: "Posso dire l'ultima quello che penso, te la dico? Dato che lui è al televoto in televendita no al televoto, io eliminerei lui e Raimondo. La prima volta che uno vota per eliminare due concorrenti tanto non ha alcun senso questo televoto. Renato ha fatto la scena perché è al televoto e vuole fare il marito geloso. Ieri ha esagerato e fatto scene senza senso. È stato proprio schifoso". Esternazioni con la quale si è trovato d'accordo anche Raul.

In precedenza Alessandra ha ribadito la sua opinione con lo stesso Biancardi: "Tu ieri hai sbagliato e io ho tutto il dovere di dirtelo.

Se devi farla agitare anche stamattina lasciala stare".

Il commento degli altri concorrenti

La discussione scoppiata in casa ha coinvolto anche gli altri concorrenti.

Antonella Elia ha cercato di spronare Renato a chiudere il rapporto con Lucia: "Secondo me lei ha giocato sempre, fin dall'inizio. Si è creata la storia che le serve per avere una linea in questo percorso. Non credo a lei freghi di te". Adriana Volpe ha invece sostenuto che quanto accaduto ieri è stato un gesto per creare dinamiche ai fini del reality show: "Per me questo è tutto show. Finto, un teatrino". Incalzata da Renato, la concorrente trentina ha aggiunto: "Ieri sono stata malissimo nel pensare a come aiutarvi per non far alzare i toni.

Poi vi trovo a dormire insieme. Mi dispiace ma non ci credo".

L'opinione degli utenti del web

Su X, l'opinione degli utenti risulta essere contrastante: da un lato c'è chi crede che Mussolini abbia realmente preso Lucia sotto la sua ala protettiva, mentre dall'altro c'è chi chi crede che Lucia abbia voluto creare un triangolo amoroso per andare avanti nel programma.

Un utente ha scritto: "Lucia crede di essere a Temptation Island piuttosto che al GFVip". Un altro utente ha criticato sia Lucia che Renato: "Due mestieranti". Un ulteriore utente ha aggiunto: "Lui fino a ieri derideva Lucia con i suoi amici e ora vuole fare il marito geloso?". Infine c'è chi ha commentato il comportamento di Mussolini: "Alessandra parla a Lucia proprio come una mamma, ma lei niente ancora va dietro a quel tipo di uomo".