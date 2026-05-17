Sabato 16 maggio, al Grande Fratello Vip c'è stata una discussione accesa tra Renato Biancardi e Raul Dumitras a causa di una frase ironica di quest'ultimo sul fondoschiena di Lucia Ilardo. Nel momento in cui Renato ha zittito Raul, il concorrente romano è andato su tutte le furie intimando il coinquilino ad abbassare i toni: "Ma chi ti credi di essere? Io sono 100 volte più uomo di te".

Scintille tra Raul e Renato

Durante la cena di ieri organizzata dal GFVip per i concorrenti arrivati alla finale, Raul ha ironizzato sulla trasparenza del vestito di Lucia.

Tale esternazione ha scaturito la gelosia di Renato che ha rimproverato il coinquilino: "Un mio amico dice che il lato b è interessante alla persona con quale passo io tutte le notti, non va bene". Nel momento in cui il musicista ha zittito Raul, quest'ultimo ha perso le staffe: "Non parlare a chi? Ma sei impazzito? Ma con chi pensi di parlare, ma chi ti credi di essere? Stai facendo figuracce da due settimane che sbatti le porte, a chi pensi di fare paura?". Nonostante Antonella Elia e Raimondo Todaro siano intervenuti per evitare un contatto fra i due concorrenti, il dj romano ha chiesto di poter finire il suo discorso: "Quando ti parlano non sai neanche cosa rispondere, parla quando devi parlare.

Io se parlo di mangio, ho 25 anni ma ho testa e vita più di te. Per come ti comporti con lei da due mesi, ti mangio". Raul ha rincarato la dose: "Io ho suggerito a Lucia di andare a cambiare il vestito, quindi ho detto una cosa carina. Tu fino a ieri non la calcolavi visto che ci andavi solo la sera nel letto". Infine Raul ha troncato il discorso: "Se a me Lucia piaceva me la prendevo perché sono 100 volte più uomo di te".

In preda ad uno scatto di rabbia Renato si è rivolto a Lucia e Alessandra: "Tutto questo l'hai creato tu, mentre tu giochi a fare l'animatrice".

“la persona con la quale io passo le notti”



E QUESTO SAREBBE UN UOMO INNAMORATO? LUI CHE ANNUSA LE MUTANDE DI UN’ALTRA O SBAVA DIETRO ALLA VOLPE MENTRE LA NOTTE DORME CON LUCIA INVECE VA BENE ? MAMMA MIA LO SCHIFO CHE MI FA ! #gfvip pic.twitter.com/HsnvT3gkAH — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) May 16, 2026

Pareri contrastanti tra i concorrenti del GFVip

Dopo la rissa sfiorata tra Renato e Raul, i concorrenti del reality show hanno espresso un loro parere.

Il musicista ha spiegato ad Alessandra Mussolini di essere molto coinvolto nel rapporto con Lucia, ma l'ex europarlamentare è rimasta della sua opinione: "Hai fatto la scena del finto geloso". Anche Adriana Volpe crede che l'atteggiamento di Renato sia stato esagerato e fuori luogo: "È tutto un cinema, è tutto finto". A detta della concorrente trentina, Renato sarebbe andato a chiarire con Lucia dietro la testiera del letto di Alessandra per far in modo che anche lei sentisse, quindi secondo lei è tutta strategia.

Raul ha invece ribadito di non aver offeso nessuno e ha accusato l'amico: "Hai montato un caso per niente".