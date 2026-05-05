Nel corso di una conversazione con Raimondo Todaro, Raul Dumitras ha ribadito di non voler avere nulla a che fare con Lucia Ilardo né all'interno del Grande Fratello Vip né lontano dai riflettori. Il concorrente romano ha spiegato che il suo modo di vedere le cose è completamente opposto a quello della gieffina: "Lei crede di mettere zizzania, ma a me non frega proprio nulla".

Il parere di Raul su Lucia

Dopo essere stato nuovamente tirato in ballo in una sorta di triangolo con Renato e Lucia, Raul ha ribadito che non vuole avere nulla a che fare dal punto di vista sentimentale con la concorrente.

Parlando con Raimondo, il concorrente romano ha detto: "Se lei dal primo all'ultimo giorno vuole fare solo questo, che devo fare? Va bene". E ancora: "Lei è convinta che mette zizzania, ma a me non fa né caldo né freddo". Incalzato dalle domande di Todaro, Raul ha aggiunto: "È folle, io non volevo crederci. La prima volta sulla storia del triangolo ci ho riso sopra, ma alla seconda no ho voluto mettere in chiaro le cose. Ho trovato difficoltà nel comunicare con lei, perché quando lei si mette in mezzo in discorsi importanti aggiunge sempre quella parolina in più che sembra voler punzecchiare qualcuno. Sono sincero, non mi ci trovo proprio con lei". Raul ha poi sostenuto che la 28enne lo abbia nominato solo per ripicca a differenza sua.

Raul su Lucia: "Ho trovato difficoltà nel comunicare con lei" #GFVIP pic.twitter.com/kUEotk3h4V — Grande Fratello (@GrandeFratello) May 5, 2026

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, le parole di Raul Dumitras su Lucia Ilardo non sono passate inosservate al punto che alcuni utenti hanno espresso una loro opinione in merito.

Un utente ha detto: "Ma la mia domanda caro Raul è se tu sai comunicare. Perché ti assicuro che un dialogo con Lucia ci sarebbe anche, ma tu sei di poche parole ed il massimo che sai fare è passare da una sedia all'altra". Un altro utente ha aggiunto: "Lui ha trovato difficoltà perché a differenza sua, Lucia sa argomentare e dire il suo punto di vista senza essere cafona".

Un ulteriore utente ha affermato: "Carissimo scendi dal piedistallo che se lei non è oro, neanche tu sei chissà cosa". Uno spettatore ha sostenuto che Raul non abbia trovato un dialogo con Lucia perché non è propenso. C'è chi ha sostenuto che Lucia con Raul non c'entra nulla perché molto più aperta mentalmente e chi ha affermato: "Ma questo chi si crede di essere?". A detta di uno spettatore, il concorrente romano starebbe solo trovando un pretesto per nominare la gieffina. A fare eco ci ha pensato un ulteriore fan del programma: "Si ok, ne riparliamo dopo il GFVip carissimo". Un utente ha aggiunto: "Raul sei semplicemente ridicolo". Infine c'è anche chi è convinto che al reality di Canale 5, Raul abbia deciso di indossare una maschera per strategia poiché quando ha preso parte a Temptation Island non sembrava affatto un "agnellino".

GFVip: elezione del secondo finalista

La puntata del GFVip in onda martedì 5 maggio è ricca di colpi di scena: intanto i concorrenti in nomination sanno che si tratta di un televoto eliminatorio, ma in realtà i telespettatori sono stati chiamati a decidere il secondo finalista del reality show.

Prima del verdetto del televoto, però, Ilary Blasi dovrà riportare l'ordine in casa visto che in settimana ci sono stati degli scontri piuttosto accesi come quello tra Marco Berry e Francesca Manzini che ha inevitabilmente coinvolto tutti i concorrenti. Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo hanno preso le difese di Francesca, ma Antonella Elia ha giudicato eccessivo l'atteggiamento della comica ed in preda ad una crisi di nervi ha anche rivolto delle volgarità all'ex europarlamentare. Nella 14^ puntata del GFVip ci sarà anche spazio per la linea della vita di Raimondo Todaro.