"Stai zitta, puoi parlare solo di hashtag", queste le affermazioni di Raul Dumitras nei confronti di Lucia Ilardo. Tutto è partito dall'ennesima discussione avvenuta al Grande Fratello Vip tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Nel frattempo Lucia era intervenuta per criticare l'atteggiamento di Marco Berry, ma Raul si è sentito di difendere l'illusionista.

Caos nella casa: Raul zittisce Lucia

Lo scatto d'ira di Marco Berry nei confronti di Francesca Manzini ha portato i concorrenti del GFVip a prendere posizione.

Secondo il punto di vista di Lucia, Marco ha un atteggiamento poco garbato nei confronti delle donne: "Un conto se me lo dice un ragazzino di 25 anni, un conto un uomo.

È grave quello che dice, pesante. Lui è solito sminuire le donne. Se avesse parlato a me in quel modo lontano dalle telecamere avrei fatto un caos". A quel punto Raul è intervenuto per difendere l'illusionista: "Non sai neanche cos'è la misoginia, non sai di cosa stai parlando. Hai usato termini per cui dovresti essere mandata a casa". Vedendo la 28enne ferma del suo pensiero, il concorrente romano è apparso piuttosto irritato e ha sminuito la gieffina: "Acculturati. Stai zitta che non capisci niente e non hai mai detto una cosa intelligente. Non parlare, stai zitta puoi parlare solo di hashtag. Per questo che io non mi avvicino a te, perché è inutile parlare con te".

"Ma stai zitta te che non capisci niente, non hai mai detto una cosa di intelligente, non parlare, stai zitta, parla solo di hastag"



Ecco a voi il vero Raul #gfvip pic.twitter.com/IVUuaX4qKr — laura 🐅 (@laaaus_7) May 2, 2026

GFVip: opinione contrastante tra gli utenti del web

Il modo in cui Raul ha zittito e sminuito Lucia non è affatto stato gradito dagli utenti del web che in quel momento stavano seguendo la diretta del reality show su Mediaset Extra. Un utente ha affermato: "Caro Raul inutile che ora vuoi sembrare il paladino della legge, quando a Temptation Island ti abbiamo conosciuto molto bene e sappiamo chi sei". Un altro utente ha aggiunto: "Lucia potrà anche fare discorsi leggeri, ma in questo caso è intervenuta per una causa giusta".

Un ulteriore utente ha detto: "Come si permette di zittire una donna in quel modo?". Un'ulteriore spettatore ha affermato: "Le maschere sono cadute finalmente. Falsissimo Raul". Tuttavia c'è anche chi ha sostenuto che Lucia abbia esagerato con i giudizi nei confronti di Marco Berry: "Mi dispiace ma tacciare di misoginia una persona non può essere fatto con leggerezza".