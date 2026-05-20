"Marco Berry ha ironizzato sulla non vittoria di Antonella Elia e lei ha sclerato", questo il retroscena riportato da Amedeo Venza dopo la proclamazione del Grande Fratello Vip. Martedì 19 maggio infatti su Canale 5 è andata in onda la finale del reality che ha visto trionfare Alessandra Mussolini. Il blogger ha poi spiegato che la showgirl piemontese non avrebbe fatto nulla per nascondere il suo malcontento.

Il retroscena di Venza

In occasione della finale del GFVip, sono arrivate al televoto finale Alessandra Mussolini e Antonella Elia con la prima che è stata proclamata vincitrice.

Poco dopo la finale, l'esperto di gossip Venza ha riportato un retroscena legato al dietro del quinte del reality show: "Alla fine del programma, Marco ha ironizzato sulla non vittoria di Antonella ma lei ha sclerato". E ancora: "È nata una lite esilarante e lei era nera".

Il clima teso si è notato già da un video pubblicato sull'account ufficiale del programma, visto che Antonella Elia ha immediatamente criticato l'esito del televoto: "Veramente mi aspettavo di vincere io, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina".

Riassunto finale GFVip

I concorrenti arrivati alla finale del GFVip sono stati Renato Biancarci, Raimondo Todaro, Antonella Elia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Raul Dumitras.

La conduttrice Ilary Blasi dopo aver mandato in onda i momenti più belli trascorsi nella casa, i concorrenti hanno ricevuto tutti una sorpresa da parte di parenti, amici o conoscenti. Per decidere i duelli finali del televoto Antonella e Alessandra (essendo le prime due finaliste) sono dovute andare nella nuvola e posizionarsi su un numero, inconsapevoli che la casella n° 5 le avrebbe condannate al televoto.

Nel momento in cui Mussolini è finita al televoto ha trascinato con sé Raul e lui a sua volta ha optato per Adriana, mentre l'altro terzetto è stato formato da Antonella, Raimondo e Lucia. Da questi due televoti i primi ad essere stati eliminati sono stati Raul e Lucia, a seguire Adriana e Raimondo; di conseguenza Alessandra e Antonella hanno spento le luci della casa. Al faccia a faccia finale, Mussolini ha trionfato.