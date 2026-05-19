La settima edizione di GialappaShow, il programma comico ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band e prodotto da Banijay Italia, si è conclusa lunedì 18 maggio 2026. La stagione ha registrato un notevole successo di pubblico, attestandosi su una media stagionale di 1.142.000 spettatori per puntata in Total Audience su TV8 e Sky. La share media su TV8 ha raggiunto il 5,1%, un dato che eguaglia il record della prima stagione. La puntata finale, trasmessa in simulcast su TV8 e Sky, ha catturato l'attenzione di 1.069.000 spettatori medi, con una share del 4,9% sulla rete in chiaro.

Il gran finale ha mantenuto la formula della comicità corale, con il Mago Forest alla conduzione affiancato da Ditonellapiaga, artista reduce dal terzo posto all’ultimo Festival di Sanremo e vincitrice della serata delle cover. La serata è stata arricchita da una "valanga di ospiti", ironicamente definita "un porto di mare" dalla produzione. Tra le presenze a sorpresa, Martufello e Diego Abatantuono, quest'ultimo protagonista di un cameo in "Sensualità a Corte" al fianco di Brenda Lodigiani. Il momento musicale ha offerto un mashup che ha unito Elio e le Storie Tese, i Tenores di Neoneli, i Neri per Caso e il maestro Vittorio Cosma al pianoforte, reinterpretando brani iconici come “L’ultima luna” di Lucio Dalla, “Everybody Wants to Rule the World” dei Tears for Fears e “The Way You Make Me Feel” di Michael Jackson.

A completare il quadro musicale, l'esibizione di Paola Folli in “Birdland” dei Manhattan Transfer.

Una stagione ricca di ospiti, parodie e momenti musicali

L'intera settima edizione di GialappaShow si è distinta per un ricco parterre di guest star e un susseguirsi di sketch parodici. Nella puntata conclusiva, hanno partecipato figure di spicco come Max Angioni, già coinvolto nel film “Il Malloppo” con Forest e Abatantuono, e Silvia D’Amico, ospite della parodia “Vererrimo” condotta da Silvia Toffanin (interpretata da Brenda Lodigiani). Il segmento radiofonico ha visto la presenza di Gino Castaldo al fianco di Ema Stokholma (Giulia Vecchio). La chiusura della puntata è stata affidata a Francesco Paolantoni.

Le performance musicali hanno visto alternarsi, oltre al già citato mashup, anche i Tenores di Neoneli. Il fronte delle parodie ha visto protagonisti Ubaldo Pantani con i personaggi di Gineprio e Pier Silvio Berlusconi, Gigi & Ross nei panni di Stefano De Martino e Fabrizio Corona, con Ross che ha ripreso anche le sembianze di Francesco Gabbani. Non sono mancati Edoardo Ferrario (Aldo Cazzullo) e Giulia Vecchio (Monica Setta). Le rubriche fisse della stagione, tra cui "Terapia di Gruppo", "Storie Male" e "Ciak si Rigira", hanno consolidato la cifra comica dello show, contribuendo al suo apprezzamento.

Appuntamenti futuri e il successo continuo del format

La conclusione della settima edizione di GialappaShow non segna la fine degli appuntamenti per il pubblico.

Sono previsti due speciali Best Of, che riproporranno il meglio (e il peggio) della stagione appena trascorsa. Questi speciali andranno in onda sabato 25 maggio e sabato 1 giugno, sempre alle 21.30, su TV8 e Sky. La presenza di Ditonellapiaga, che si prepara a un tour estivo in diverse città italiane (L’Aquila, Padova, Cagliari, Perugia, Cremona, Bergamo, Arezzo e Trento) e a due date autunnali nei club (27 novembre a Roma e 30 novembre a Milano), evidenzia la capacità del programma di intercettare e valorizzare talenti della scena musicale e televisiva. Il GialappaShow si conferma così un punto di riferimento nell'intrattenimento italiano, capace di unire comicità, parodie, musica dal vivo e un ampio coinvolgimento di ospiti, mantenendo un forte appeal sul pubblico e consolidando i suoi dati di ascolto stagione dopo stagione.