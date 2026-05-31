Il concerto "Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli", con protagonista Gigi D’Alessio, ha dominato il prime time televisivo. Trasmesso su Canale 5, l'evento musicale si è imposto come il programma più seguito della serata, catturando l'attenzione di 1.963.000 spettatori e registrando un notevole 16,9% di share. Questa performance ha permesso allo spettacolo di superare nettamente la concorrenza delle principali reti nazionali.

I risultati degli ascolti in prima serata

Alle spalle del successo di D’Alessio, la programmazione di Rai1 ha proposto la replica di "Tutti i Sogni Ancora in Volo", che ha interessato 1.559.000 spettatori, con uno share del 13,2%.

Sul terzo gradino del podio si è posizionata Rete4 con il film "...continuavano a chiamarlo Trinità", che ha coinvolto 956.000 spettatori e un 7,3% di share.

Fuori dal podio, Tv8 ha trasmesso la finale in differita di "Champions League – PSG-Arsenal", seguita da 906.000 spettatori (6,7% di share). Su La7, il programma "In Altre Parole" ha raccolto 819.000 spettatori, raggiungendo il 5,3% di share.

Dati di ascolto aggiuntivi e l'access prime time

La serata ha visto anche altre proposte televisive. Rai2, con "Omicidio a Les Saintes", ha totalizzato 726.000 spettatori (5,2% di share). Italia1 ha presentato "Belle & Sebastien – L’avventura continua", che ha raggiunto 635.000 spettatori (4,4%). Su Rai3, il documentario "Sapiens – Un Solo Pianeta" si è attestato a 602.000 spettatori (4,5%).

Infine, su Nove, "Accordi & Disaccordi" ha coinvolto 388.000 spettatori, con il 3,1% di share.

Per quanto riguarda la fascia dell'access prime time, i dati hanno evidenziato una forte competizione. "La Ruota della Fortuna" su Canale 5 ha incollato allo schermo 3.964.000 spettatori, con un impressionante 25,3% di share. Poco distante, "Affari Tuoi" su Rai1 ha registrato un ottimo risultato, totalizzando 3.817.000 spettatori e il 24,5% di share.

In sintesi, la serata televisiva è stata dominata dal concerto di Gigi D’Alessio, che ha saputo attrarre un pubblico numeroso e variegato, confermando l’interesse per gli eventi musicali in prima serata sulle reti generaliste.