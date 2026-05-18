Giorgio Manetti é tornato a parlare di Gemma Galgani, ex fiamma conosciuta al dating show di Maria De Filippi di Uomini e donne , e l'occasione é stata una nuova intervista concessa a Nuovo TV.

Giorgio Manetti torna a raccontarsi

Al settimanale diretto da Riccardo Signoretti Giorgio Manetti non ha nascosto che vorrebbe sorprendere Gemma Galgani, sua ex fidanzata storica, anche ordinandole un caffè qualora lei tornasse a lavorare alla sua ultima mansione stagionale nella prossima estate e sempre ad Aosta: “Le ordinerò un caffè e chissà cosa potrà succedere”, ha fatto sapere il noto imprenditore ed ex voglio tra gli storici cavalieri di Uomini e donne.

Ma non é tutto. Manetti é convinto inoltre che la sua ex torinese non riuscirà a trovare la sua anima gemella finché parteciperà alla trasmissione per la ricerca dell'amore prodotta e condotta da Maria De Filippi sulle reti Mediaset.

Giorgio é single

Nel frattempo, intanto, sui social molti tra i fedeli telespettatori di Uomini e donne si dicono speranzosi di rivedere Giorgio e GEmma formare una coppia come in passato. La speranza generale si direbbe nutrirsi con quella che matura Manetti, il quale non ha nascosto di essere single ma predisposto a trovare la dolce metà perché consapevole che arrivati alla sua età sia ridicolo condurre una vita da single, al contempo ha espresso il desiderio di condividere il quotidiano con una compagna.

Giorgio Manetti è un personaggio televisivo italiano, noto principalmente per essere stato uno dei cavalieri più famosi del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Soprannominato "Il Gabbiano" per il suo spirito libero e indipendente, è nato il 28 aprile 1956 a Campi Bisenzio (Firenze) e ha recentemente compiuto 70 anni.

La storia di Manetti nel programma

Manetti è entrato nel programma nel 2015, catturando subito l'attenzione del pubblico e del parterre femminile. Il punto focale della sua esperienza televisiva è stata la travolgente e tormentata storia d'amore con Gemma Galgani. La loro relazione si è interrotta bruscamente il 4 settembre 2015, quando Gemma decise di non uscire dal programma insieme a lui, lamentando una mancanza di equità nei sentimenti.

Giorgio ha poi lasciato definitivamente la trasmissione nel 2018.

Giorgio Manetti è tornato prepotentemente al centro del gossip italiano. Attraverso interviste rilasciate a settimanali come Eva 3000 e Nuovo, ha lanciato un clamoroso appello pubblico a Gemma, dichiarando di essere cambiato e di voler riprovare a stare con lei dopo oltre dieci anni dalla rottura. Si è persino detto disposto a raggiungerla, nella sua ultima intervista.