Omer Elomari e Rasha Younes si sono lasciati: la storia d'amore che era nata all'interno della casa del Grande Fratello, dunque, si è conclusa dopo circa quattro mesi e sono stati gli stessi ragazzi ad annunciarlo sui social. Quelli che i fan avevano ribattezzato i Rashmer, dunque, si sarebbero detti addio in modo sereno, o almeno questo è quello che si evince dalle parole che hanno usato per comunicare la fine della loro relazione.

Gli sfoghi dopo la rottura

Mentre al GF Vip 2026 si eleggeva la terza finalista, due concorrenti della scorsa edizione annunciavano la fine della loro storia d'amore.

Il primo ad esporsi è stato Omer, che la sera del 12 maggio ha scritto su Instagram: "Nessun rancore, solo due persone che scelgono la pace e vanno avanti".

La risposta di Rasha è stata quasi immediata: "Abbiamo deciso di prendere strade diverse perché le cose cambiano ed è giusto accettarlo. Grazie per tutto l'affetto e chiedo rispetto per questo momento delicato".

Omer e Rasha si sono lasciati.

Io non so veramente che cosa dire e sono scioccata e senza parole perchè fino a pochi giorni fa andava tutto bene.

Se il destino vuole ritorneranno insieme altrimenti no.

Li seguirò anche da separati.

Sono molto malinconica e triste 💔 #rashmer pic.twitter.com/ncJoDfdzf6 — Chiara Ivancic (@ChiaraIvancic__) May 12, 2026

La reazione dei fan

Il doppio annuncio di Omer e Rasha ha un po' sorpreso sia i fan della coppia che chi ha visto nascere il loro amore all'interno della casa del Grande Fratello.

"Ma come si sono lasciati? Non sono cosa dire", "Fino a pochi giorni fa andava tutto bene, cos'è successo?", "Che tristezza", "Non è possibile", "Sono incredula", "Questa rottura improvvisa non ha senso", "I social non rispecchiano la realtà e questa ne è la prova", "Una settimana fa si scrivevano parole d'amore, che falsi", "Mah", "Tutto troppo strano", "Sono senza parole", "La vita reale non ha niente a che vedere con i like e le dichiarazioni d'amore sui social", si legge su X nelle ultime ore.

Il legame nato al Grande Fratello

Omer e Rasha sono stati tra i concorrenti più amati dell'edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura, quella che si è conclusa con la vittoria di Anita.

Per mesi i Rashmer hanno monopolizzato le dinamiche del reality, ma la relazione vera e propria sembra essere nata solo poco prima che la ragazza venisse eliminata.

Dopo il programma i due hanno trascorso molto tempo insieme e hanno raccontato il loro amore sui social, soprattutto in lunghe dirette che hanno fatto su TikTok per migliaia di fan.