Mancano poco più di 24 ore alla proclamazione del vincitore dell'edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Secondo chi ha scommesso su Sisal, la favorita sarebbe Alessandra Mussolini: il successo della concorrente in finale, infatti, è quotato a 2.75. La vittoria di Antonella Elia è data a 3.00, invece tutti gli altri finalisti sembrerebbero avere poche chance di successo rispetto alle compagne d'avventura.

Il candidato alla vittoria degli scommettitori

Il 19 maggio andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip: dopo quasi due mesi il pubblico potrà scegliere il vincitore tra i sei concorrenti che sono arrivati all'ultima puntata.

A circa 24 ore dall'inizio della diretta su Canale 5, i bookmakers sembrano puntare soprattutto su un'inquilina che è stata tra i protagonisti assoluti dell'edizione 2026 del reality.

Su Sisal, infatti, la vittoria di Alessandra è quotata a 2.75 e al momento lei sembrerebbe essere la favorita numero uno per la conquista del titolo e del montepremi in palio.

Le possibilità dei finalisti del Grande Fratello Vip

Se Alessandra è la favorita di molti degli scommettitori su Sisal, un'altra finalista del Grande Fratello Vip che avrebbe alcune chance di successo.

La vittoria di Antonella, infatti, al momento è quotata a 3.00 e con il passare delle ore il distacco tra le due concorrenti potrebbe diminuire ancora.

Tutti gli altri inquilini in gara avrebbero poche possibilità: il trionfo di Lucia, Raimondo, Raul e Adriana è quotato a 7.50, invece quello di Renato a 33.00.

Voci di riconferma per Ilary Blasi

L'edizione 2026 del GF Vip sembra aver fatto breccia nel cuore del pubblico, e il merito sarebbe sia del cast che della conduttrice.

Stando alle voci che si rincorrono sul web in questi giorni, Ilary Blasi andrebbe verso la riconferma alla guida del reality che dovrebbe tornare in autunno (probabilmente già a settembre) con una nuova stagione.

I telespettatori hanno apprezzato tanto anche le due opinioniste, Selvaggia Lucarelli per i suoi commenti puntuali e super partes e Cesara Buonamici per le posizioni che ha preso con decisione e ironia.

Questo "trio", dunque, potrebbe essere confermato nella prossima edizione per la gioia dei fan.