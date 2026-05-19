Oggi, 19 maggio, calerà il sipario sull'edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Le anticipazioni dell'ultima puntata, dunque, svelano che i concorrenti si sfideranno in diversi televoti e solo due di loro approderanno allo scontro finale. L'inquilino che vincerà il programma si aggiudicherà un montepremi dal valore di 100.000 euro, ma la metà di questa cifra sarà devoluta in beneficenza.

Le anticipazioni della finale del Grande Fratello Vip

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 2026? Mancano poche ore alla proclamazione del miglior concorrente di questa edizione, o meglio quello più amato dal pubblico tra i sette che sono approdati all'ultima puntata.

Le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda in diretta oggi, 19 maggio, svelano che la serata si aprirà con il verdetto del televoto tra Raimondo e Renato: chi riceverà il maggior numero di preferenze, diventerà il sesto finalista di questa edizione del reality Mediaset.

Successivamente tutti gli inquilini si confronteranno con il giudizio dei telespettatori e solo i più votati avranno la possibilità di partecipare allo scontro finale, quello per la vittoria.

La cifra che andrà al primo classificato

Il concorrente che vincerà il Grande Fratello Vip intascherà un montepremi dal valore di 100.000 euro.

Da quando è stata inventata la versione del reality dedicata ai personaggi famosi, però, esiste la regola secondo la quale metà della cifra vinta dal primo classificato viene devoluta in beneficenza.

L'inquilino che supererà tutti i televoti del 19 maggio, dunque, si porterà a casa 50.000 euro in gettoni d'oro.

Alessandra Mussolini e Antonella Elia favorite

A poche ore dall'inizio della finale del GF Vip, sul web sono in moltissimi a pensare che a vincere sarà una tra Antonella e Alessandra.

Le prime due finaliste di questa edizione del reality Mediaset, infatti, sono le favorite sia per i fan che per i bookmaker, ma nel corso della diretta questo pronostico potrebbe ribaltarsi.

A provare ad ostacolare il trionfo di Elia e Mussolini saranno gli altri inquilini ancora in gara: da Adriana Volpe a Lucia Ilardo, da Raul Dumitras a Raimondo Todaro e Renato Biancardi.