Alessandra Mussolini ha vinto l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5. La finale, trasmessa martedì 19 maggio, ha visto Mussolini prevalere su Antonella Elia, classificatasi seconda, e Raimondo Todaro, terzo. Il televoto finale ha assegnato ad Alessandra Mussolini il 55,95% delle preferenze contro il 44,05% di Antonella Elia, un confronto equilibrato e molto seguito dal pubblico.

La serata finale e i protagonisti

La puntata conclusiva si è aperta con il televoto tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro, eliminando il primo.

I finalisti sono stati: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Adriana Volpe e Raimondo Todaro. Nel corso della serata, hanno riabbracciato i propri cari dopo oltre due mesi nella Casa, con forte emozione. Hanno bilanciato il percorso, fatto di legami, confronti e rivalità accese.

Un’edizione tra rivalità e amicizia

L'edizione è stata segnata dalla rivalità-amicizia tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, considerate dal pubblico le vere ‘regine’ della Casa. Hanno animato il gioco, rendendo la finale sentita. Le due finaliste, come da tradizione, hanno spento le luci della Casa, percorrendo per l'ultima volta il ‘viale’ dei ricordi fino alla porta rossa. Un'esperienza che resterà nel cuore dei protagonisti, come dichiarato dalla stessa Mussolini, che la porterà sempre nel cuore, sottolineando il valore umano e personale del percorso.

Il profilo della vincitrice: Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini è una figura nota nel panorama pubblico italiano, con una carriera che spazia dalla politica allo spettacolo. Nipote della celebre Sophia Loren, ha ricoperto ruoli istituzionali e partecipato a numerosi programmi televisivi, nota per la sua personalità decisa e la capacità di affrontare nuove sfide. La vittoria al Grande Fratello Vip conferma la sua popolarità e la capacità di coinvolgere il pubblico.