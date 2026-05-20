Martedì scorso è calato il sipario su un'edizione del Grande Fratello Vip che era partita un po' in sordina, ma che ha conquistato sempre più pubblico con il passare delle settimane. L'ultima puntata, infatti, è stata seguita da 2,4 milioni di spettatori (23,1% di share) ed è una delle finali più viste del recente passato.

I dati d'ascolto del Grande Fratello Vip

A causa di un problema tecnico gli ascolti della finale del Grande Fratello Vip sono stati pubblicati con diverse ore di ritardo rispetto al previsto.

Attorno alle 18:00 di oggi, 20 maggio, sono stati diffusi i numeri che ha fatto registrare l'ultima puntata dell'edizione 2026 del reality condotto da Ilary Blasi.

Sono stati 2,4 milioni gli spettatori che hanno assistito alla vittoria di Alessandra Mussolini, infatti lo share ha sfiorato il 23,1%.

A Mediaset possono essere soddisfatti di questo risultato, soprattutto sapendo con quali premesse era cominciata questa stagione.

La finale del #gfvip è stata vista da 2.444.000 spettatori con il 23,1% di share. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 20, 2026

Il paragone con le ultime edizioni

Gli ascolti del Grande Fratello Vip sono cresciuti settimana dopo settimana, e il merito è sicuramente del cast che ha intrattenuto il pubblico per quasi due mesi.

Facendo un piccolo salto nel recente passato, si può notare che la finale di questa edizione ha avuto molto più successo di quella dello scorso dicembre (1,6 milioni di spettatori e il 14% di share) ed è stata più o meno in linea con quella del 2024 con Alfonso Signorini alla conduzione (2,6 milioni e 22% di share).

Le opinioni dei fan

Il GF Vip 2026 sembra aver fatto breccia nel cuore di un'ampia fetta di pubblico, in particolare di quelle persone che oggi stanno sentendo la mancanza della diretta dalla casa con Alessandra e tutti gli altri concorrenti.

"Ottimo risultato per Ilary Blasi e tutto il gruppo di lavoro", "Dopo l'edizione disastrosa con Simona Ventura non era facile risalire", "Bravi gli autori e chi ha fatto il cast, con queste mosse hanno fatto la differenza", "Tutto giusto, dalla conduttrice ai concorrenti fino ad arrivare alle opinioniste", "Un vero boom", "Ascolti buoni e che fanno ben sperare per il futuro", "A settembre confermata la nuova edizione?", si legge su X in queste ore.