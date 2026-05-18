Sulla casa del Grande Fratello Vip è volato un nuovo aereo da parte dei fan di Lucia Ilardo. I sostenitori della concorrente non si sono limitati a supportare la loro beniamina ma hanno chiamato in causa Renato Biancardi: "Più uomini come Raul, meno attori". Il messaggio è stato immediatamente recepito dal musicista campano, tanto che ha preferito non commentare ma è evidente il dispiacere per la frecciatina ricevuta.

Fan di Lucia contro Renato

Come spesso accade al GFVip, sulla casa i fan decidono di inviare delle dediche per far sentire il loro supporto ai propri beniamini.

Nel pomeriggio di lunedì 18 maggio, sui cieli di Roma è arrivato un messaggio da parte dei fan di Lucia in cui si legge: "LU, più uomini come Raul meno attori".

I fan della concorrente hanno voluto far capire alla loro beniamina che anziché perdere tempo con il musicista campano dovrebbe dare una possibilità a Raul Dumitras. Il risentimento arriva dal fatto che Renato da alcuni giorni a questa parte sembra essere molto preso della gieffina, ma fino a quando in casa c'erano Nicolò Brigante e Blu Barbara Prezi, il musicista campano era solito fare commenti fuori luogo su Lucia.

chiunque abbia pagato questo aereo ha il mio personale ringraziamento perché adesso renato sta piangendo in bagno è stato ferito nell’orgoglio non sa cosa lo aspetta fuori è arrivato nel momento perfetto bravi tutti pic.twitter.com/bx9blJqOcB — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) May 18, 2026

La reazione degli altri concorrenti

In seguito al messaggio aereo contro Renato, non sono mancate le reazioni dei concorrenti presenti al reality show.

Antonella Elia ha tagliato corto: "Non è un messaggio carino, ma vabbè contenti voi". Anche Raul Dumitras si è limitato a commentare: "È un po' strong come messaggio". Raimondo Todaro ha invece cercato di consolare il coinquilino: "Dai che da domani siamo liberi", il riferimento è alla finale del programma. Renato ha invece sussurrato: "Non vedo l'ora fra".

L'opinione degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato l'aereo inviato dai fan di Lucia.

Un utente ha scritto: "Chiunque abbia pagato questo aereo ha il mio personale ringraziamento perché adesso Renato sta piangendo in bagno, è stato ferito nell’orgoglio e non sa cosa lo aspetta fuori. È arrivato nel momento perfetto, bravi tutti".

Un altro utente ha aggiunto: "Mi dispiace ma Renato non può pretendere di prendere in giro Lucia con i suoi amici e poi fare il finto marito geloso". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Renato ora sta negando che cercava Lucia solo la notte". Tuttavia c'è anche chi non trova giusto questo tipo di messaggi: "Personalmente non trova carino inviare dediche per insultare un concorrente". Infine c'è chi ha criticato sia Raul che Renato: "Niente hanno elogiato un mezzo uomo per affossarne un altro".