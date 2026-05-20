Dopo 64 giorni si è conclusa anche questa edizione del Grande Fratello Vip, segnata dal ritorno di Ilary Blasi alla conduzione. A conquistare la vittoria è stata Alessandra Mussolini, considerata da molti una delle grandi sorprese del reality. La concorrente si è aggiudicata il montepremi finale di 100mila euro, metà del quale sarà devoluto in beneficenza. A questa cifra si aggiunge il cachet settimanale percepito durante la permanenza nella Casa, mai reso pubblico e spesso al centro di indiscrezioni mai confermate.

Le due finaliste

Nel corso della finale, dopo una lunga serie di emozioni, confronti ed eliminazioni decise attraverso televoti flash, il pubblico ha scelto le due super finaliste: Alessandra Mussolini e Antonella Elia, protagoniste assolute di questa edizione.

Prima del verdetto conclusivo, le due concorrenti hanno simbolicamente spento le luci della Casa, ripercorrendo gli ambienti che hanno condiviso per oltre due mesi tra tensioni, confronti e momenti di complicità.

Arrivate in studio davanti a Ilary Blasi e al pubblico, è stato annunciato il risultato finale. Alessandra Mussolini ha avuto la meglio su Antonella Elia, vincendo con il 55,95% dei voti contro il 44,05%.

Il commento di Lucarelli

Pochi istanti prima della proclamazione, Selvaggia Lucarelli aveva commentato con ironia: “Ho indossato i manicotti con le piume in tuo omaggio”. Poi aveva aggiunto: “Alessandra sei stata una concorrente straordinaria, instancabile, a tratti insopportabile, creativa, divertente.

Anche quelli che non ti hanno amato all’interno della casa si sono dovuti arrendere al fatto che hai reso ogni momento speciale, nel bene e nel male. Complimenti per questo viaggio meraviglioso”.

Visibilmente emozionata e quasi incredula dopo la vittoria, Alessandra Mussolini ha abbracciato gli altri concorrenti e ha commentato così il trionfo: “Sono felicissima, abbiamo vissuto in una bolla e non potevo sapere nulla”.