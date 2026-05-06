Quando finirà l'edizione 2026 del Grande Fratello Vip? Ilary Blasi non ha ancora svelato ai concorrenti la data della finale, ma sul web si dice che l'ultima puntata dovrebbe andare in onda martedì 19 maggio. Secondo Lorenzo Pugnaloni, però, qualcuno avrebbe proposto un nuovo prolungamento del reality, soprattutto a fronte dei buoni ascolti dell'ultimo periodo.

L'indiscrezione sull'ultima puntata del Grande Fratello Vip

Solo pochi giorni fa Ilary Blasi ha informato i concorrenti che la finale del Grande Fratello Vip non sarà quando pensavano perché la rete ha deciso di prolungare quest'edizione su richiesta dei telespettatori.

La presentatrice, però, non ha svelato il giorno in cui sarà proclamato il vincitore quindi, di fatto, gli inquilini non saranno ancora quanto tempo in più dovranno rimanere all'interno della casa.

Da settimane si vocifera che l'ultima puntata del reality dovrebbe essere trasmessa il 19 maggio, e anche Lorenzo Pugnaloni è di questo parere.

Le parole dell'esperto di gossip

Ad oggi la finale del GF Vip sarebbe prevista martedì 19 maggio, ma l'esperto Pugnaloni ha svelato un retroscena molto interessante a riguardo.

"Attenzione. Nei corridoi qualcuno ha proposto un ulteriore prolungamento. Quasi sicuramente questa richiesta non verrà presa in considerazione, ma è saltata fuori (soprattutto con i dati d'ascolto in crescita)", ha scritto il blogger sul suo profilo Instagram.

🚨 ULTERIORE PROLUNGAMENTO 🚨



Voci di corridoio: la FINALE resta ufficialmente prevista per il 19, ma nelle ultime ore sarebbe stata proposta un’ulteriore estensione del programma, complice la crescita degli ascolti. 👀 #gfvip



Sareste contenti? — SuocereDelTrash (@NEWSGFVIPS) May 6, 2026

La reazione degli spettatori

L'indiscrezione su un possibile nuovo prolungamento del Grande Fratello Vip ha un po' sorpreso i fan che hanno seguito con affetto quest'edizione.

"Il programma è andato bene, sarebbe un errore andare avanti a oltranza", "Meglio pensare alla prossima edizione", "Sarebbe meglio un'altra stagione a settembre sempre con Ilary Blasi alla conduzione", "Per me è sufficiente così" "Questo cast ci ha già dato tutto", "No, alcuni potrebbero impazzire lì dentro", "Io adorerei", "Potrebbero spostare la finale al 29 maggio", "Per me possono finire anche a giugno", "Diventerebbe noioso, ormai le dinamiche sono sempre le stesse", "Antonella Elia sarebbe immune per troppo tempo e non sarebbe giusto", si legge su X.