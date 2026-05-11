Dovrebbe mancare solo una settimana alla finale del Grande Fratello Vip, e di conseguenza alla proclamazione del vincitore dell'edizione 2026. Su Reality House è stato indetto un sondaggio sul concorrente che potrebbe trionfare nell'ultima puntata, e i risultati provvisori (basati sulle preferenze di 480 utenti) svelano che Antonella Elia è nettamente favorita (43%) e Alessandra Mussolini la insegue a debita distanza.

Le preferenze del pubblico sul web

Il vincitore del Grande Fratello Vip dovrebbe essere eletto il 19 maggio, giorno in cui è prevista la messa in onda dell'ultima puntata di questa edizione.

Ad una settimana dalla finale, dunque, alcuni fan sembrano avere le idee piuttosto chiare su chi potrebbe aggiudicarsi il montepremi.

Su Reality House si sono esposti in 480 e 203 hanno espresso una preferenza per Antonella: secondo il 43% degli utenti che hanno partecipato a questo sondaggio, dunque, a vincere potrebbe essere Elia.

Secondo posto in classifica per Alessandra, che attualmente è ferma a 88 voti (18%) e terzo per Raimondo (58 voti e il 12%).

Le percentuali degli altri concorrenti

A poco più di sette giorni dalla finale, sono due o forse tre i concorrenti che potrebbero giocarsi la vittoria.

Su Reality House ai piedi del podio c'è Adriana (37 voti e l'8%), di poco davanti a Raul che è quinto con 32 voti (7%).

Lucia occupa il sesto posto in questa classifica (6% e 31 voti), poi scendendo si trova Francesca con appena il 3% e 15 voti.

Renato chiude con il l'1% e 4 voti.

Sfida a due per l'accesso alla finale del Grande Fratello Vip

Domani, martedì 12 maggio, verrà proclamato il terzo finalista del GF Vip e sarà uno dei concorrenti che sono al televoto da venerdì scorso.

Sul web si vocifera che ad avere la meglio dovrebbe essere una tra Adriana e Lucia, autrici di un vero testa a testa nella maggior parte dei sondaggi.

Poche chance, infine, sembrano averle Raimondo, Raul e Renato, molto lontani dalle compagne d'avventura e quindi in svantaggio per la conquista del pass per l'ultima puntata.

Fino ad ora il pubblico ha mandato in finale Antonella e Alessandra, ovvero le protagoniste indiscusse dell'edizione 2026 del reality.