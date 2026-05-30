Cosa sta succedendo tra Helena Prestes e Javier Martinez? I curiosi se lo stanno chiedendo da quando si sono accorti che i due non pubblicano contenuti di coppia da tempo, e non lo stanno facendo neppure in questi giorni che sono insieme al Vip Champion. A rassicurare i fan, però, ci sta pensando Luca Calvani con foto e video degli Helevier abbracciati al mare e intenti a godersi il weekend sotto il sole di Capri.

Il dettaglio che non sfugge ai curiosi

Da quando Helena è rientrata in Italia dall'America, sembra essere cambiato qualcosa nell'uso che sta facendo dei social.

Come hanno notato sia i fan più affezionati che i curiosi, la modella e il fidanzato Javier non hanno postato neppure un contenuto di coppia da quando si sono riabbracciati e non lo stanno facendo neanche in questi giorni che sono ospiti del Vip Champion a Capri.

Se sul web stanno circolando foto o video degli Helevier, infatti, è solo per merito di altri personaggi famosi che sono con loro, a partire dal carissimo amico Luca Calvani.

Oggi luca Calvani ha deciso di fare del buon fanservice ... Grazie luhaaaa te se ama 😂😂🫶🏻 pic.twitter.com/bRiWoLvDod — 🇦🇷🤍🇦🇷javier stan account (@peppayuppy) May 30, 2026

Le dolci parole di Luca per Helena e Javier

Anche se non stanno pubblicando contenuti di coppia sui loro profili social, Helena e Javier sono più uniti ed affiatati che mai.

A provare che tra gli Helevier procede tutto a gonfie vele sono i video che Luca ha postato su Instagram oggi, 30 maggio, mentre si trovava al mare con i due amici.

"Il tempo è bello, il paesaggio pure. Diciamo che qui c'è un esubero d'amore e mi sento un po' il terzo incomodo", ha detto l'attore dopo aver inquadrato Prestes e Martinez abbracciati sul lettino affianco al suo.

Nessuna crisi, dunque, ma solo una scelta della coppia di viversi senza pressioni e con la voglia di recuperare tempo insieme dopo un mese di lontananza.

I commenti dei fan

Il mancato "fanservice" da parte di Helena e Javier sta facendo discutere, ma i sostenitori della coppia si stanno accontentando dei contenuti che stanno postando altri ospiti del Vip Champion.

"Non mi interessa delle polemiche, mi erano mancati e sono felice di rivederli insieme", "Non voglio giudicare la gestione dei loro social, ma mi accontento del fanservice di chiunque", "Rispetto la loro scelta, ma sono contentissima di vederli sereni", "Meglio vivere che postare sui social", "Ringraziamo Luca per il fanservice, altrimenti saremmo rimasti a bocca asciutta", si legge su X in queste ore.