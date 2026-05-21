Manca davvero pochissimo alla "reunion" tra Helena Prestes e Javier Martinez. Nelle scorse ore, infatti, il pallavolista ha confermato la sua presenza al Vip Champion dal 29 al 31 maggio: tra poco più di una settimana, dunque, il ragazzo si ritroverà con la fidanzata e con lei andrà a Capri per partecipare a diversi eventi di beneficenza.

L'annuncio di Javier sui social

L'attesa dei fan di Helena e Javier sta per terminare: tra poco più di una settimana, infatti, i due si riabbracceranno e insieme partiranno per una città magica che li ha già ospitati un anno fa.

Nei giorni scorsi Prestes ha ufficializzato la sua partecipazione al Vip Champion con un divertente video che ha postato su Instagram, invece Martinez ha preferito fare un annuncio un po' più sobrio.

"Quest'anno ci saremo tutti, da Stefania Orlando a Luca Calvani e Amanda Lecciso. Non vedo l'ora di rivedere sia loro che voi", ha detto il pallavolista sui suoi profili social.

Gli Helevier, dunque, saranno a Capri dal 29 al 31 maggio e condivideranno quest'esperienza con tre ex concorrenti del Grande Fratello con i quali hanno instaurato un legame d'amicizia che va avanti.

La gioia del fandom

La notizia era nell'aria, ma solo poche ore fa è diventata ufficiale: Helena e Javier saranno al Vip Champion, e proprio come un anno fa si divideranno tra eventi e serate in compagnia degli amici.

"Finalmente ha deciso di confermare anche lui", "Bravo Martinez, era ora", "Tre giorni a Capri tutti insieme, non vedo l'ora", "Evvai", "Sarà bellissimo", "Tutti i riflettori saranno per loro", "Si riunisce il miglior gruppo di concorrenti del GF", si legge su X in queste ore.

Ultimi impegni per Helena a New York

Visto che tra circa dieci giorni sarà a Capri con Javier, a breve Helena dovrà cominciare a preparare le valigie.

Dopo quasi un mese a New York, infatti, la modella sta per tornare in Italia e ad aspettarla ci sono tanti progetti e anche qualche vacanza da fare con il fidanzato.

In questo periodo Prestes ha fatto molti casting e in una recente live ha svelato che sono andati bene, che in futuro potrebbe tornare in America e che è super soddisfatta di tutto quello che sta facendo oltreoceano.